22.08.2018 15:01

Панихиду у братской могилы воинов провели жители Немышлянского района

21 августа на улице Рыбалко, 21 состоялась панихида у братской могилы воинов, погибших во Второй мировой войне.



// city.kharkov.ua

В панихиде приняли участие ветераны, представители районной администрации, предприятий и учреждений, депутаты, жители района. Всего у братской могилы собралось около 500 человек.

Участники мероприятия возложили цветы к братской могиле воинов и почтили память погибших минутой молчания.



Председатель районной администрации Татьяна Топчий поблагодарила ветеранов за мужество и героизм, проявленные в годы войны, и поздравила их с 75-годовщиной освобождения Харькова от нацистских захватчиков.