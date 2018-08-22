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22.08.2018  15:01   

Панихиду у братской могилы воинов провели жители Немышлянского района

21 августа на улице Рыбалко, 21 состоялась панихида у братской могилы воинов, погибших во Второй мировой войне.


// city.kharkov.ua

В панихиде приняли участие ветераны, представители районной администрации, предприятий и учреждений, депутаты, жители района. Всего у братской могилы собралось около 500 человек.

Участники мероприятия возложили цветы к братской могиле воинов и почтили память погибших минутой молчания.

Председатель районной администрации Татьяна Топчий поблагодарила ветеранов за мужество и героизм, проявленные в годы войны, и поздравила их с 75-годовщиной освобождения Харькова от нацистских захватчиков.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  возложение, панизида, харьков
 
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