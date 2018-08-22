Панихиду у братской могилы воинов провели жители Немышлянского района

21 августа на улице Рыбалко, 21 состоялась панихида у братской могилы воинов, погибших во Второй мировой войне.
В панихиде приняли участие ветераны, представители районной администрации, предприятий и учреждений, депутаты, жители района. Всего у братской могилы собралось около 500 человек.
Участники мероприятия возложили цветы к братской могиле воинов и почтили память погибших минутой молчания.
Председатель районной администрации Татьяна Топчий поблагодарила ветеранов за мужество и героизм, проявленные в годы войны, и поздравила их с 75-годовщиной освобождения Харькова от нацистских захватчиков.
День обещает принести массу положительных эмоций. Звезды советуют провести его в приятной компании, собрать друзей у себя или напроситься к кому-нибудь в гости.
Утренние облака в Харькове продержатся недолго, днем и вечером ожидается ясная погода. Без осадков.
Ежегодно 22 августа проходит Всеукраинский День памяти работников органов внутренних дел, которые погибли при исполнении служебных обязанностей.
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