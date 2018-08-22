22.08.2018 14:34

В Киевском районе возложили цветы на Аллее Славы

Торжественное возложение цветов к мемориалу погибших воинов на Аллее Славы городского кладбища №2 по ул. Пушкинской, посвященное 75-й годовщине освобождения города Харькова от нацистских захватчиков, состоялось 21 августа.



// city.kharkov.ua

В мероприятии приняли участие ветераны войны, ветераны труда, коллективы предприятий, организаций и учреждений, а также студенты вузов и школьники. У Вечного огня был выстроен почетный караул.



Минутой молчания присутствующие почтили память погибших воинов, прозвучали песни военных лет.



С 18 по 23 августа для всех 123 участников боевых действий во Второй мировой войне, проживающих в Киевском районе, организованы поздравления на дом