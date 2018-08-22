В Киевском районе возложили цветы на Аллее Славы

Торжественное возложение цветов к мемориалу погибших воинов на Аллее Славы городского кладбища №2 по ул. Пушкинской, посвященное 75-й годовщине освобождения города Харькова от нацистских захватчиков, состоялось 21 августа.
В мероприятии приняли участие ветераны войны, ветераны труда, коллективы предприятий, организаций и учреждений, а также студенты вузов и школьники. У Вечного огня был выстроен почетный караул.
Минутой молчания присутствующие почтили память погибших воинов, прозвучали песни военных лет.
С 18 по 23 августа для всех 123 участников боевых действий во Второй мировой войне, проживающих в Киевском районе, организованы поздравления на дом
День обещает принести массу положительных эмоций. Звезды советуют провести его в приятной компании, собрать друзей у себя или напроситься к кому-нибудь в гости.
Утренние облака в Харькове продержатся недолго, днем и вечером ожидается ясная погода. Без осадков.
Ежегодно 22 августа проходит Всеукраинский День памяти работников органов внутренних дел, которые погибли при исполнении служебных обязанностей.
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