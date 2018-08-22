22.08.2018 17:18

Молодежные представители пограничных регионов собрались в Харькове

В Первой столице - Десятый Молодежный форум ассоциации европейских приграничных регионов.



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Как сообщает Пресс-служба Харьковского Облсовета Десятый Молодежный форум ассоциации европейских приграничных регионов проходит в Харьковском Национальном университете им. Каразина.

Темой международного мероприятия стала проблема сохранения природной среды, а также культурного и исторического наследия приграничных регионов.

Участие в форуме принимает молодежь из нескольких областей Украины, Польши, Словакии, Франции, Сербии, Турции, Италии, Австрии, Финляндии, Греции.

В рамках форума ведущие специалисты ряда стран прочтут лекции, состоятся семинары и круглые столы.

Они пройдут на трех площадках – в национальных университетах им. В. Каразина, А. Бекетова и С. Кузнеца.