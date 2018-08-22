Молодежные представители пограничных регионов собрались в Харькове

В Первой столице - Десятый Молодежный форум ассоциации европейских приграничных регионов.
Как сообщает Пресс-служба Харьковского Облсовета Десятый Молодежный форум ассоциации европейских приграничных регионов проходит в Харьковском Национальном университете им. Каразина.
Темой международного мероприятия стала проблема сохранения природной среды, а также культурного и исторического наследия приграничных регионов.
Участие в форуме принимает молодежь из нескольких областей Украины, Польши, Словакии, Франции, Сербии, Турции, Италии, Австрии, Финляндии, Греции.
В рамках форума ведущие специалисты ряда стран прочтут лекции, состоятся семинары и круглые столы.
Они пройдут на трех площадках – в национальных университетах им. В. Каразина, А. Бекетова и С. Кузнеца.
День обещает принести массу положительных эмоций. Звезды советуют провести его в приятной компании, собрать друзей у себя или напроситься к кому-нибудь в гости.
Утренние облака в Харькове продержатся недолго, днем и вечером ожидается ясная погода. Без осадков.
Ежегодно 22 августа проходит Всеукраинский День памяти работников органов внутренних дел, которые погибли при исполнении служебных обязанностей.
влажн.:
давл.:
ветер: