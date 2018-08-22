Главная Новости Общество В Московском районе возложили цветы к братским могилам (ФОТО)
22.08.2018  18:17   

В Московском районе возложили цветы к братским могилам (ФОТО)

Торжественные мероприятия, посвященные 75-й годовщине освобождения города Харькова от нацистских захватчиков, состоялись 22 августа в Московском районе.


// city.kharkov.ua

В траурном митинге на братском воинском захоронении по ул. Академика Павлова приняли участие ветераны войны и труда, руководство администрации района, представители государственных учреждений, организаций, предприятий, общественных организаций, учащаяся молодежь. Присутствующие возложили к захоронениям корзины с цветами и почтили память погибших воинов минутой молчания.

С наступающими праздниками ветеранов и всех присутствующих поздравили заместитель председателя Администрации Московского района Вячеслав Акимов и председатель общественной организации «Организация ветеранов Украины Московского района Харькова» Нина Кононенко. Они пожелали мира, счастья и согласия каждой харьковской семье, всегда помнить тех героев, которые ценой собственной жизни освободили Харьков город от оккупантов. 

Возле братского захоронения творческие коллективы района исполнили тематическую театрализованную программу.
 
Также ветераны первичных организаций совета ветеранов, руководство администрации района возложили цветы к памятнику Павлу Широнину и к памятному знаку «Защитникам Отечества».

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  возложение, харьков
 
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