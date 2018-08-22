22.08.2018 19:11

Фотовыставка, прославляющая труд харьковских коммунальщиков, открылась в центре Харькова

На ступеньках ХНАТОБа работает городской социальный фотопроект «Герои нашего города».



// Facebook

На стендах представлены фотографии работы сотрудников коммунальных служб Харькова, выполненные как профессиональными фотографами, так и любителями.

«Это люди, которые строят и развивают город, устраняют аварии и делают его лучше и чище», – объяснили организатор выбор темы ставшей уже традиционной фотовыставки.

Официальное открытие фотовыставки пройдет 23 августа в 17.00. Тогда же состоится и награждение победителей фотоконкурса.

Сама выставка будет работать до 26 августа.



Фото: Facebook/Олег Егоров, Facebook/Василий Голосный