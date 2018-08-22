Фотовыставка, прославляющая труд харьковских коммунальщиков, открылась в центре Харькова

На ступеньках ХНАТОБа работает городской социальный фотопроект «Герои нашего города».
На стендах представлены фотографии работы сотрудников коммунальных служб Харькова, выполненные как профессиональными фотографами, так и любителями.
«Это люди, которые строят и развивают город, устраняют аварии и делают его лучше и чище», – объяснили организатор выбор темы ставшей уже традиционной фотовыставки.
Официальное открытие фотовыставки пройдет 23 августа в 17.00. Тогда же состоится и награждение победителей фотоконкурса.
Сама выставка будет работать до 26 августа.
Фото: Facebook/Олег Егоров, Facebook/Василий Голосный
День обещает принести массу положительных эмоций. Звезды советуют провести его в приятной компании, собрать друзей у себя или напроситься к кому-нибудь в гости.
Утренние облака в Харькове продержатся недолго, днем и вечером ожидается ясная погода. Без осадков.
Ежегодно 22 августа проходит Всеукраинский День памяти работников органов внутренних дел, которые погибли при исполнении служебных обязанностей.
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