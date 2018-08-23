Как Харьков отметит День города: программа

23 августа в Харькове пройдут торжественные и праздничные мероприятия, посвященные 75-й годовщине освобождения Харькова от нацистских захватчиков, Дню города и Дню Государственного флага Украины.
Утром в городе состоятся возложения цветов к памятникам и братским захоронениям, митинги-реквиемы и гражданские панихиды.
В 8:00 – традиционное возложение на Мемориале Славы
В течение дня во всех районах пройдут памятные и праздничные мероприятия.
Также 23 августа в городе отметят День Государственного флага Украины. В частности, состоится торжественное поднятие государственных флагов на пр. Независимости (Треугольный сквер) и пр. Петра Григоренко, 17.
В 9:00 на площади Конституции пройдет флэшмоб ко Дню Государственного флага Украины
В 12:00 в сессионном зале горсовета состоится церемония награждения «Почетный гражданин города Харькова 2018».
В 14:00 в Харьковской областной филармонии состоится концерт, посвященный государственным праздникам.
В 15:30 от площади Конституции, 5 (возле «Ведмедведика») отправится в путь первый «городской велосипед» от компании Nextbike.
17:30 с обратной стороны ХНАТОБа откроется III Международный фестиваль стрит-арта «Kharkiv SmART Fest».
В 18:00 на площадке перед ХНАТОБом состоится премьера песенной симфонии «За Чумацьким шляхом».
В 19:00 в сквере «Стрелка» пройдет праздничный концерт на сцене на воде. Выступят творческие коллективы города и области.
Большой праздничный концерт ко Дню города «С праздником, любимый город!» состоится 23 августа в ЦПКиО им. Горького. Программа начнется в 12:00 и завершится в 23:00.
Кроме того, на боковой аллее парка работает фотовыставка «75-й годовщине освобождения посвящается».
На ступеньках ХНАТОБа работает городской социальный фотопроект «Герои нашего города». Посмотреть фотографии можо с самого утра, а торжественное открытие выставки и награждение ее победителей пройдет в 17.00.
День обещает принести массу положительных эмоций. Звезды советуют провести его в приятной компании, собрать друзей у себя или напроситься к кому-нибудь в гости.
Утренние облака в Харькове продержатся недолго, днем и вечером ожидается ясная погода. Без осадков.
Ежегодно 22 августа проходит Всеукраинский День памяти работников органов внутренних дел, которые погибли при исполнении служебных обязанностей.
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