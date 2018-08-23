23.08.2018 08:19

Как Харьков отметит День города: программа

23 августа в Харькове пройдут торжественные и праздничные мероприятия, посвященные 75-й годовщине освобождения Харькова от нацистских захватчиков, Дню города и Дню Государственного флага Украины.



// Городской Дозор

Утром в городе состоятся возложения цветов к памятникам и братским захоронениям, митинги-реквиемы и гражданские панихиды.



В 8:00 – традиционное возложение на Мемориале Славы



В течение дня во всех районах пройдут памятные и праздничные мероприятия.



Также 23 августа в городе отметят День Государственного флага Украины. В частности, состоится торжественное поднятие государственных флагов на пр. Независимости (Треугольный сквер) и пр. Петра Григоренко, 17.



В 9:00 на площади Конституции пройдет флэшмоб ко Дню Государственного флага Украины



В 12:00 в сессионном зале горсовета состоится церемония награждения «Почетный гражданин города Харькова 2018».



В 14:00 в Харьковской областной филармонии состоится концерт, посвященный государственным праздникам.



В 15:30 от площади Конституции, 5 (возле «Ведмедведика») отправится в путь первый «городской велосипед» от компании Nextbike.



17:30 с обратной стороны ХНАТОБа откроется III Международный фестиваль стрит-арта «Kharkiv SmART Fest».



В 18:00 на площадке перед ХНАТОБом состоится премьера песенной симфонии «За Чумацьким шляхом».



В 19:00 в сквере «Стрелка» пройдет праздничный концерт на сцене на воде. Выступят творческие коллективы города и области.



Большой праздничный концерт ко Дню города «С праздником, любимый город!» состоится 23 августа в ЦПКиО им. Горького. Программа начнется в 12:00 и завершится в 23:00.



Кроме того, на боковой аллее парка работает фотовыставка «75-й годовщине освобождения посвящается».



На ступеньках ХНАТОБа работает городской социальный фотопроект «Герои нашего города». Посмотреть фотографии можо с самого утра, а торжественное открытие выставки и награждение ее победителей пройдет в 17.00.