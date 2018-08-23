Харьковчанин, бывший узник нацистских концлагерей, презентовал книгу воспоминаний (ФОТО)

В книге «Тернистый путь» Игорь Малицкий изложил свои воспоминания о годах, проведенных в Освенциме, Маутхаузене и Терезине.
Презентация книги «Тернистый путь» состоялась 22 августа в галерее «Бузок». В мероприятии приняли участие представители общественности и областной власти, поздравить автора пришли ветераны ООС.
Харьковчанин Игорь Малицкий – известный общественный деятель, глава харьковской организации бывших узников концлагерей. Он принимает активное участие в воспитании молодежи, выступая с лекциями, на которых рассказывает правду о нацистских концлагерях.
Изложить эти воспоминания в книге он решил, когда внук попросил его рассказать свою историю для школьного сочинения о дедушках и бабушках, которые принимали участие во Второй мировой войне. Игорь Федорович написал небольшой рассказ, а потом решил расширить его - в результате получилась целая книга.
«К сожалению даже сегодня, когда есть так много информации, не все знают правду об этих страшных событиях, - говорит Игорь Малицкий. - Прошло более 70 лет, но я помню все, что пережил, очень хорошо. И даже сегодня вижу сны о тех событиях».
День обещает принести массу положительных эмоций. Звезды советуют провести его в приятной компании, собрать друзей у себя или напроситься к кому-нибудь в гости.
Утренние облака в Харькове продержатся недолго, днем и вечером ожидается ясная погода. Без осадков.
Ежегодно 22 августа проходит Всеукраинский День памяти работников органов внутренних дел, которые погибли при исполнении служебных обязанностей.
влажн.:
давл.:
ветер: