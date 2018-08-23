Главная Новости Общество Харьковчанин, бывший узник нацистских концлагерей, презентовал книгу воспоминаний (ФОТО)
23.08.2018  08:32   

Харьковчанин, бывший узник нацистских концлагерей, презентовал книгу воспоминаний (ФОТО)

В книге «Тернистый путь» Игорь Малицкий изложил свои воспоминания о годах, проведенных в Освенциме, Маутхаузене и Терезине.


// ХОГА

Презентация книги «Тернистый путь» состоялась 22 августа в галерее «Бузок». В мероприятии приняли участие представители общественности и областной власти, поздравить автора пришли ветераны ООС.

Харьковчанин Игорь Малицкий – известный общественный деятель, глава харьковской организации бывших узников концлагерей. Он принимает активное участие в воспитании молодежи, выступая с лекциями, на которых рассказывает правду о нацистских концлагерях.

Изложить эти воспоминания в книге он решил, когда внук попросил его рассказать свою историю для школьного сочинения о дедушках и бабушках, которые принимали участие во Второй мировой войне. Игорь Федорович написал небольшой рассказ, а потом решил расширить его - в результате получилась целая книга.

«К сожалению даже сегодня, когда есть так много информации, не все знают правду об этих страшных событиях, - говорит Игорь Малицкий. - Прошло более 70 лет, но я помню все, что пережил, очень хорошо. И даже сегодня вижу сны о тех событиях».

Источник:   ХОГА
 Тэги:  книга, харьков
 
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