23.08.2018 10:32

В Харькове прошел флэшмоб ко Дню Государственного флага Украины

Участники флешмоба создали на фоне флага Украины бумажное сердце с буквами UA.



// Городской Дозор

Мероприятие по случаю Дня Государственного флага Украины прошло сегодня, 23 августа, на пл. Конституции.



В нем приняли участие председатель Харьковской областной государственной администрации Юлия Светличная, Харьковский городской голова Геннадий Кернес, заместители городского головы, председатели райадминистраций, депутаты, студенты, горожане.



В честь праздника более 700 человек подняли вверх разноцветную бумагу и создали на фоне флага Украины сердце с буквами UA.



Геннадий Кернес поздравил харьковчан с праздниками, пожелал мира, здоровья, счастья и успехов, а также отметил, что 23 августа - день памяти для каждого горожанина.



«Сегодня 75 лет, как освободили наш любимый город. 641 день длилась оккупация Харькова, погибли сотни тысяч человек. Наш город был разрушен до руин. И я хочу пожелать харьковчанам, которые возрождали Харьков, детям войны - благополучия, молодежи – успехов, чтобы у них все складывалось. Всем пожелать Божьей благодати и чтобы наш город и страна жили под мирным небом», - сказал Геннадий Кернес.



Также мэр пригласил горожан на праздничный концерт, который пройдет сегодня вечером в сквере «Стрелка».

Кроме этого, в День города по Харькову пройдут торжественные и праздничные мероприятия.