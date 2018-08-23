В Харькове прошел флэшмоб ко Дню Государственного флага Украины

Участники флешмоба создали на фоне флага Украины бумажное сердце с буквами UA.
Мероприятие по случаю Дня Государственного флага Украины прошло сегодня, 23 августа, на пл. Конституции.
В нем приняли участие председатель Харьковской областной государственной администрации Юлия Светличная, Харьковский городской голова Геннадий Кернес, заместители городского головы, председатели райадминистраций, депутаты, студенты, горожане.
В честь праздника более 700 человек подняли вверх разноцветную бумагу и создали на фоне флага Украины сердце с буквами UA.
Геннадий Кернес поздравил харьковчан с праздниками, пожелал мира, здоровья, счастья и успехов, а также отметил, что 23 августа - день памяти для каждого горожанина.
«Сегодня 75 лет, как освободили наш любимый город. 641 день длилась оккупация Харькова, погибли сотни тысяч человек. Наш город был разрушен до руин. И я хочу пожелать харьковчанам, которые возрождали Харьков, детям войны - благополучия, молодежи – успехов, чтобы у них все складывалось. Всем пожелать Божьей благодати и чтобы наш город и страна жили под мирным небом», - сказал Геннадий Кернес.
Также мэр пригласил горожан на праздничный концерт, который пройдет сегодня вечером в сквере «Стрелка».
Кроме этого, в День города по Харькову пройдут торжественные и праздничные мероприятия.
День нестандартных решений. Воспользуйтесь этим, чтобы посмотреть на привычные вещи под новым углом. Сами же дела обещают даваться легче обычного.
Туманное утро сменит солнечный день, небо все время будет ясным. Без осадков.
Сегодня харьковские парки, скверы, площади и просто дворики превратятся в праздничные площадки – День города бывает только раз в году.
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