23.08.2018 16:19

Скандал вокруг пандуса: соседи против призерки чемпионата мира (ФОТО, ВИДЕО)

Городские власти помогли разрешить проблему фехтовальщицы.



//facebook

Разрешился вопрос вокруг постройки пандуса для для обладательницы бронзовой медали первенства мира по фехтованию на колясках Анны Пашковой.

Как сообщил на своей странице в Facebook директор Департамента горсовета по вопросам информации и связям с общественностью Юрий Сидоренко,.в Харькове строят пандус, против которого возражали соседи, не желавшие войти в положение спортсменки.



Чиновник разместил фотографии, на которых рабочие монтируют металлические конструкции и снабдил их лаконичной подписью "Пандус у Анны будет".



Напомним, вчера харьковчанка с особыми потребностями разместила на своей странице видеозапись, на которой ее соседи выступают против постройки платформы для спуска на коляске. До этого спортсменка в течение четырех лет была вынуждена пользоваться самодельным спуском в виде металлических раскладных реек, однако для этого требовалась помощь посторонних людей. Девушка обратилась в общество инвалидов "Креавита", однако приехавшим строителям помешали соседи.



По их мнению, установка пандуса могла бы привести к "травмированию детей", а также якобы "снизит стоимость квартир на первом этаже". Более того, одна из местных жительниц пригрозила спортсменке обращением в суд.





