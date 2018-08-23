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23.08.2018  16:19   

Скандал вокруг пандуса: соседи против призерки чемпионата мира (ФОТО, ВИДЕО)

Городские власти помогли разрешить проблему фехтовальщицы.


//facebook

Разрешился вопрос вокруг постройки пандуса для  для обладательницы бронзовой медали первенства мира по фехтованию на колясках Анны Пашковой.

Как сообщил на своей странице в Facebook директор Департамента горсовета по вопросам информации и связям с общественностью Юрий Сидоренко,.в Харькове строят пандус, против которого возражали соседи, не желавшие войти в положение спортсменки.

Чиновник разместил фотографии, на которых рабочие монтируют металлические конструкции и снабдил их лаконичной подписью "Пандус у Анны будет".

Напомним, вчера харьковчанка с особыми потребностями разместила на своей странице видеозапись, на которой ее соседи выступают против постройки платформы для спуска на коляске. До этого спортсменка в течение четырех лет была вынуждена пользоваться самодельным спуском в виде металлических раскладных реек, однако для этого требовалась помощь посторонних людей. Девушка обратилась в общество инвалидов "Креавита", однако приехавшим строителям помешали соседи.

По их мнению, установка пандуса могла бы привести к "травмированию детей", а также якобы "снизит стоимость квартир на первом этаже". Более того, одна из местных жительниц пригрозила спортсменке обращением в суд.



Тэги:  скандал, пандус, харьков, пашкова
 
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