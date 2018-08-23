Скандал вокруг пандуса: соседи против призерки чемпионата мира (ФОТО, ВИДЕО)

Городские власти помогли разрешить проблему фехтовальщицы.
Разрешился вопрос вокруг постройки пандуса для для обладательницы бронзовой медали первенства мира по фехтованию на колясках Анны Пашковой.
Как сообщил на своей странице в Facebook директор Департамента горсовета по вопросам информации и связям с общественностью Юрий Сидоренко,.в Харькове строят пандус, против которого возражали соседи, не желавшие войти в положение спортсменки.
Чиновник разместил фотографии, на которых рабочие монтируют металлические конструкции и снабдил их лаконичной подписью "Пандус у Анны будет".
Напомним, вчера харьковчанка с особыми потребностями разместила на своей странице видеозапись, на которой ее соседи выступают против постройки платформы для спуска на коляске. До этого спортсменка в течение четырех лет была вынуждена пользоваться самодельным спуском в виде металлических раскладных реек, однако для этого требовалась помощь посторонних людей. Девушка обратилась в общество инвалидов "Креавита", однако приехавшим строителям помешали соседи.
По их мнению, установка пандуса могла бы привести к "травмированию детей", а также якобы "снизит стоимость квартир на первом этаже". Более того, одна из местных жительниц пригрозила спортсменке обращением в суд.
День нестандартных решений. Воспользуйтесь этим, чтобы посмотреть на привычные вещи под новым углом. Сами же дела обещают даваться легче обычного.
Последние выходные августа радуют ясной, солнечной погодой. Днем жарко, а ночи уже по-осеннему прохладные.
Сегодня харьковские парки, скверы, площади и просто дворики превратятся в праздничные площадки – День города бывает только раз в году.
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