В Харькове организовали концерт для ветеранов

Концерт, посвященный 75-й годовщине освобождения Харькова от нацистских захватчиков, прошел 22 августа в ДК «Металлист».
В мероприятии приняли участие представители всех районных ветеранских организаций города.
Для ветеранов выступили духовой оркестр Харьковского муниципального культурного центра, ансамбль народной песни «Калина», заслуженные артисты Украины Ян Харитонов и Александр Григорьев, детский ансамбль танца «Веночек», баянисты, артисты народного хора Основянского дворца культуры. Также состоялся показ документального фильма, посвященного освобождению Харькова.
Мероприятие организовано Администрацией Слободского района, Харьковской городской организацией ветеранов Украины и Харьковским муниципальным культурным центром.
День нестандартных решений. Воспользуйтесь этим, чтобы посмотреть на привычные вещи под новым углом. Сами же дела обещают даваться легче обычного.
Туманное утро сменит солнечный день, небо все время будет ясным. Без осадков.
Сегодня харьковские парки, скверы, площади и просто дворики превратятся в праздничные площадки – День города бывает только раз в году.
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