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23.08.2018  16:32   

В Харькове организовали концерт для ветеранов

Концерт, посвященный 75-й годовщине освобождения Харькова от нацистских захватчиков, прошел 22 августа в ДК «Металлист».


// city.kharkov.ua

В мероприятии приняли участие представители всех районных ветеранских организаций города.

Для ветеранов выступили духовой оркестр Харьковского муниципального культурного центра, ансамбль народной песни «Калина», заслуженные артисты Украины Ян Харитонов и Александр Григорьев, детский ансамбль танца «Веночек», баянисты, артисты народного хора Основянского дворца культуры. Также состоялся показ документального фильма, посвященного освобождению Харькова.

Мероприятие организовано Администрацией Слободского района, Харьковской городской организацией ветеранов Украины и Харьковским муниципальным культурным центром.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  концерт, день города, харьков
 
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