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23.08.2018  17:32   

Геннадий Кернес и горсовет выражают соболезнования родным и близким Ивана Поповича

Харьковский городской голова Геннадий Кернес, городской совет и его исполнительный комитет, первый заместитель городского головы Игорь Терехов выражают соболезнование родным и близким депутата городского совета 7 созыва Ивана Поповича, который умер сегодня, 23 августа.


// city.kharkov.ua

«Выражаем глубокие и искренние соболезнования в связи с постигшей невосполнимой утратой. Разделяем вашу скорбь в это тяжелое время. Пусть светлая память об этом замечательном человеке навсегда останется в сердцах родных и близких, друзей и коллег», - говорится в соболезновании.

Член депутатской фракции Харьковского городского совета 7 созыва «За Харьков, за Возрождение» Иван Попович скоропостижно скончался на 64-м году жизни.

Справка. Иван Савельевич Попович родился 12 февраля 1955 года в с. Пришиб Балаклейского района Харьковской области.

В 1973 году окончил Харьковский электротехнический техникум.

С 1976 года работал на должности инженера, старшего инженера, начальника бюро, заместителя начальника отдела, начальника отдела, заместителя генерального директора ГП ХПЗ им.Т.Г. Шевченко. В 2003 году был назначен генеральным директором ЗАО «Техноимпекс». С 2004 по 2013 год - директор ООО «СК «СТРОЙ-СИТИ». После этого работал исполнительным директором ГП ХПЗ им.Т.Г. Шевченко, а в 2016 году стал директором ООО «Строительная компания «СТРОЙ-СИТИ».

В 2010 году был избран депутатом Харьковского городского совета 6 созыва. С 2015 года - депутат Харьковского городского совета 7 созыва. Являлся заместителем председателя постоянной комиссии по вопросам промышленности, экономического развития и собственности.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  некролог, попович, харьков, соболезнование, кернес
 
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