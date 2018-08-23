Геннадий Кернес и горсовет выражают соболезнования родным и близким Ивана Поповича

Харьковский городской голова Геннадий Кернес, городской совет и его исполнительный комитет, первый заместитель городского головы Игорь Терехов выражают соболезнование родным и близким депутата городского совета 7 созыва Ивана Поповича, который умер сегодня, 23 августа.
«Выражаем глубокие и искренние соболезнования в связи с постигшей невосполнимой утратой. Разделяем вашу скорбь в это тяжелое время. Пусть светлая память об этом замечательном человеке навсегда останется в сердцах родных и близких, друзей и коллег», - говорится в соболезновании.
Член депутатской фракции Харьковского городского совета 7 созыва «За Харьков, за Возрождение» Иван Попович скоропостижно скончался на 64-м году жизни.
Справка. Иван Савельевич Попович родился 12 февраля 1955 года в с. Пришиб Балаклейского района Харьковской области.
В 1973 году окончил Харьковский электротехнический техникум.
С 1976 года работал на должности инженера, старшего инженера, начальника бюро, заместителя начальника отдела, начальника отдела, заместителя генерального директора ГП ХПЗ им.Т.Г. Шевченко. В 2003 году был назначен генеральным директором ЗАО «Техноимпекс». С 2004 по 2013 год - директор ООО «СК «СТРОЙ-СИТИ». После этого работал исполнительным директором ГП ХПЗ им.Т.Г. Шевченко, а в 2016 году стал директором ООО «Строительная компания «СТРОЙ-СИТИ».
В 2010 году был избран депутатом Харьковского городского совета 6 созыва. С 2015 года - депутат Харьковского городского совета 7 созыва. Являлся заместителем председателя постоянной комиссии по вопросам промышленности, экономического развития и собственности.
День нестандартных решений. Воспользуйтесь этим, чтобы посмотреть на привычные вещи под новым углом. Сами же дела обещают даваться легче обычного.
Туманное утро сменит солнечный день, небо все время будет ясным. Без осадков.
Сегодня харьковские парки, скверы, площади и просто дворики превратятся в праздничные площадки – День города бывает только раз в году.
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