23.08.2018 18:20

В Слободском районе прошел праздник ко Дню города (ФОТО)

Праздник, приуроченный ко Дню города Харькова и Дню Независимости Украины, состоялся 22 августа в сквере ДК «Металлист».



// city.kharkov.ua

Для детей и взрослых провели тематический фестиваль рисунка на асфальте, фотовыставку о животных, танцевальный мастер-класс. Все желающие могли испытать свои силы на скалодроме, в караоке, игре лазертаг, нанести аквагрим, пострелять в тире, поучаствовать в конкурсах и выиграть призы. Развлекали гостей праздника танцевальный коллектив «Конфетти», шоу-группа «Новые люди», школа танца «Авансцена», детские аниматоры.

За весомый вклад в социально-экономическое развитие района и города Харькова председатель Администрации Слободского района Вячеслав Ильенко наградил почетными грамотами работников здравоохранения, коммунальной сферы, руководителей предприятий, организаций района и предпринимателей.

За особые заслуги в гуманитарной сфере и большую спонсорскую деятельность награды были вручены от общественной организации «Сила женщин» ее председателем Надеждой Гриценко.