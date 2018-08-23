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23.08.2018  18:20   

В Слободском районе прошел праздник ко Дню города (ФОТО)

Праздник, приуроченный ко Дню города Харькова и Дню Независимости Украины, состоялся 22 августа в сквере ДК «Металлист».


// city.kharkov.ua

Для детей и взрослых провели тематический фестиваль рисунка на асфальте, фотовыставку о животных, танцевальный мастер-класс. Все желающие могли испытать свои силы на скалодроме, в караоке, игре лазертаг, нанести аквагрим, пострелять в тире, поучаствовать в конкурсах и выиграть призы. Развлекали гостей праздника танцевальный коллектив «Конфетти», шоу-группа «Новые люди», школа танца «Авансцена», детские аниматоры.

За весомый вклад в социально-экономическое развитие района и города Харькова председатель Администрации Слободского района Вячеслав Ильенко наградил почетными грамотами работников здравоохранения, коммунальной сферы, руководителей предприятий, организаций района и предпринимателей. 

За особые заслуги в гуманитарной сфере и большую спонсорскую деятельность награды были вручены от общественной организации «Сила женщин» ее председателем Надеждой Гриценко.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  день города, концерт, харьков
 
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