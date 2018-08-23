В Слободском районе прошел праздник ко Дню города (ФОТО)

Праздник, приуроченный ко Дню города Харькова и Дню Независимости Украины, состоялся 22 августа в сквере ДК «Металлист».
Для детей и взрослых провели тематический фестиваль рисунка на асфальте, фотовыставку о животных, танцевальный мастер-класс. Все желающие могли испытать свои силы на скалодроме, в караоке, игре лазертаг, нанести аквагрим, пострелять в тире, поучаствовать в конкурсах и выиграть призы. Развлекали гостей праздника танцевальный коллектив «Конфетти», шоу-группа «Новые люди», школа танца «Авансцена», детские аниматоры.
За весомый вклад в социально-экономическое развитие района и города Харькова председатель Администрации Слободского района Вячеслав Ильенко наградил почетными грамотами работников здравоохранения, коммунальной сферы, руководителей предприятий, организаций района и предпринимателей.
За особые заслуги в гуманитарной сфере и большую спонсорскую деятельность награды были вручены от общественной организации «Сила женщин» ее председателем Надеждой Гриценко.
День нестандартных решений. Воспользуйтесь этим, чтобы посмотреть на привычные вещи под новым углом. Сами же дела обещают даваться легче обычного.
Туманное утро сменит солнечный день, небо все время будет ясным. Без осадков.
Сегодня харьковские парки, скверы, площади и просто дворики превратятся в праздничные площадки – День города бывает только раз в году.
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