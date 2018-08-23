Концерт и полевая каша: на Северной Салтовке отметили 75-летие освобождения Харькова

Районный праздник, посвященный 75-летию освобождения Харькова от нацистских захватчиков, состоялся 22 августа на Северной Салтовке.
С наступающими праздниками местных жителей поздравила председатель Администрации Киевского района Нелли Казанжиева. Она отметила, что подвиг освободителей Харькова никогда не померкнет и их героизм чтят и помнят все харьковчане.
Для ветеранов и жителей района состоялся праздничный концерт с участием городских коллективов. Для детей и их родителей были организованы развлечения и конкурсы, ветеранов пригласили на традиционную полевую кашу.
День нестандартных решений. Воспользуйтесь этим, чтобы посмотреть на привычные вещи под новым углом. Сами же дела обещают даваться легче обычного.
Туманное утро сменит солнечный день, небо все время будет ясным. Без осадков.
Сегодня харьковские парки, скверы, площади и просто дворики превратятся в праздничные площадки – День города бывает только раз в году.
влажн.:
давл.:
ветер: