23.08.2018 19:20

Концерт и полевая каша: на Северной Салтовке отметили 75-летие освобождения Харькова

Районный праздник, посвященный 75-летию освобождения Харькова от нацистских захватчиков, состоялся 22 августа на Северной Салтовке.



// city.kharkov.ua

С наступающими праздниками местных жителей поздравила председатель Администрации Киевского района Нелли Казанжиева. Она отметила, что подвиг освободителей Харькова никогда не померкнет и их героизм чтят и помнят все харьковчане.



Для ветеранов и жителей района состоялся праздничный концерт с участием городских коллективов. Для детей и их родителей были организованы развлечения и конкурсы, ветеранов пригласили на традиционную полевую кашу.







