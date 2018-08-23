Главная Новости Общество Концерт и полевая каша: на Северной Салтовке отметили 75-летие освобождения Харькова
23.08.2018  19:20   

Концерт и полевая каша: на Северной Салтовке отметили 75-летие освобождения Харькова

Районный праздник, посвященный 75-летию освобождения Харькова от нацистских захватчиков, состоялся 22 августа на Северной Салтовке.


// city.kharkov.ua

С наступающими праздниками местных жителей поздравила председатель Администрации Киевского района Нелли Казанжиева. Она отметила, что подвиг освободителей Харькова никогда не померкнет и их героизм чтят и помнят все харьковчане.

Для ветеранов и жителей района состоялся праздничный концерт с участием городских коллективов. Для детей и их родителей были организованы развлечения и конкурсы, ветеранов пригласили на традиционную полевую кашу.


 

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  концерт, день города, харьков
 
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