24.08.2018 11:12

Открылся фестиваль стрит-арта «Kharkiv SmART Fest»

23 августа на летней площадке Харьковского национального театра оперы и балета им. Н. В. Лысенко состоялось открытие III Международного фестиваля стрит-арта «Kharkiv SmART Fest».



// city.kharkov.ua

Непосредственно в фестивале принимают участие 11 украинских команд из Харькова, Львова, Запорожья и Киева, а также болгарский художник. Как и в прошлом году, они рисуют граффити на тыльной стене оперного театра. В самом же открытии фестиваля приняли участие иностранные делегации и представители украинских городов, которые прибыли в Харьков на Международную ассамблею городов-побратимов Харькова и торжественные мероприятия по случаю Дня Независимости Украины и Дня города.

После открытия фестиваля гостям предложили испытать свои силы в искусстве граффити и сами написать на стене свое имя, название города или страны.



Как сообщила заместитель директора Департамента международного сотрудничества Юлия Згурская, подобные мероприятия играют важную роль в активизации сотрудничества с давними партнерами.



«Сразу после открытия фестиваля представители израильского города Ришон ле-Цион предложили сделать обмен художниками, чтобы они расписали некоторые здания. Сам оперный театр им тоже понравился, и они сделали предложение о выступлении оркестра из Израиля. Вот так это и работает, когда череда различных мероприятий позволяет начинать новые проекты и укрепляет наши отношения с городами-побратимами», - отметила Юлия Згурская.



Фестиваль «Kharkiv SmART Fest» будет идти до 26 августа. Он проводится Департаментом международного сотрудничества совместно с творческой группой «Kailas-V».