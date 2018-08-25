Главная Новости Общество В Харькове потерявшаяся ондатра любит плавать на Салтовке (ФОТО)
25.08.2018  14:21   

В Харькове потерявшаяся ондатра любит плавать на Салтовке (ФОТО)

Животное нашли местные жители.


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Как сообщили в соцсетях харковчане, живущие на Салтовском жилмассиве, на пляж к ним приплывает ондатра.

Людикупаясь в рекезаметили животноекоторое приближалось к ним. Подумали что, возможно, ондатра заболела

"Сегодня опять встретили еено в этот раз она выплыла и села рядом с людьми

Дала спокойно себя погладить и взять себя на рукиПоняли что она совсем ручнаяВозможно потерялась

Нашли по адресу Барабашова, 38. 

Кто что-то знает или разыскиваетзвоните по телефону : 0954788878"

Тэги:  пропала, потерялась, харьков, ондатра, салтовка
 
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