В Харькове потерявшаяся ондатра любит плавать на Салтовке (ФОТО)

Животное нашли местные жители.
Как сообщили в соцсетях харковчане, живущие на Салтовском жилмассиве, на пляж к ним приплывает ондатра.
Люди, купаясь в реке, заметили животное, которое приближалось к ним. Подумали что, возможно, ондатра заболела.
"Сегодня опять встретили ее, но в этот раз она выплыла и села рядом с людьми.
Дала спокойно себя погладить и взять себя на руки. Поняли что она совсем ручная. Возможно потерялась.
Нашли по адресу Барабашова, 38.
Кто что-то знает или разыскивает, звоните по телефону : 0954788878"
Люди, у которых есть в жизни большая цель, сегодня будут стремиться к ней особенно сильно, считая, что для ее достижения все средства хороши.
Последние выходные августа радуют ясной, солнечной погодой. Днем жарко, а ночи уже по-осеннему прохладные.
Ежегодно в последнюю субботу августа отмечается День авиации Украины.
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