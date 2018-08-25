25.08.2018 14:21

В Харькове потерявшаяся ондатра любит плавать на Салтовке (ФОТО)

Животное нашли местные жители.



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Как сообщили в соцсетях харковчане, живущие на Салтовском жилмассиве, на пляж к ним приплывает ондатра.

Люди, купаясь в реке, заметили животное, которое приближалось к ним. Подумали что, возможно, ондатра заболела.

"Сегодня опять встретили ее, но в этот раз она выплыла и села рядом с людьми.

Дала спокойно себя погладить и взять себя на руки. Поняли что она совсем ручная. Возможно потерялась.

Нашли по адресу Барабашова, 38.

Кто что-то знает или разыскивает, звоните по телефону : 0954788878"