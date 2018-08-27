27.08.2018 08:25

Народные приметы на 27 августа – День Михея Тиховея

Известно, что в этот день дули достаточно сильные ветры, по которым люди судили о погоде на следующие дни. На полях 27 августа можно было сеять озимые. По астрономическому календарю это было начало осени. С деревьев 27 августа облетают листья, а воздух с каждым днем становится все прохладнее. Зато начинается пора свадеб.



// пора свадеб

Завершается Успенский пост, и в день 27 августа почитают память святого пророка Михея, который, согласно заверениям ученых, жил в VIII веке до нашей эры на территории Иудеи. Считается, что Михей стал автором пророческой книги и основоположником тенденции упрощать иудаизм и его суть. Главную задачу для верующего Михей видел в смирении, послушании и совершении добрых поступков. К слову, именно Михей одним из первых стал говорить о приходе Иисуса Христа на землю. В народе Михея прозвали Тиховеем, поскольку 27 августа было принято наблюдать за ветром и анализировать, какой будет погода в ближайшие дни. Чествовали каменщиков, особенно тех, кто занимался постройкой храмов.

Также считали, что Михей покровительствует тем, кто хочет приобрести жилье. Интересно, что каменщиков на Руси даже немного боялись, ведь они могли устроить злую штуку – например, заложить гусиное перо в печную трубу, и тогда каждый раз при растопке печь будет «стонать», чем очень напугает домочадцев.

Завершается 27 августа успенский пост – наступает пора Мясоеда.

Играют свадьбы и говорят, что Михеев день – это последняя возможность в этом году посвататься к понравившейся девушке.

Народные приметы на 27 августа

1. Если дует сильный ветер – жди дождливый сентябрь

2. Ветра 27 августа нет, либо он дует не слишком сильно – в сентябре практически не будет осадков

3. Журавли 27 августа улетают в теплые края – примета к тому, что в середине октября месяца уже ударят морозы. Если же журавли пока не собираются на Юг, то зима, по приметам, наступит не слишком скоро