Главная Новости Общество Сезон посещения оздоровительных лагерей официально завершен - Патрульная полиция Харьковской области (ФОТО)
27.08.2018  09:02   

Сезон посещения оздоровительных лагерей официально завершен - Патрульная полиция Харьковской области (ФОТО)

За летние каникулы патрульные полицейские посетили 30 детских лагерей, в которых провeли 85 просветительских занятий. За сезон летних лагерей время полисмeны пообщались с 9 417 детьми и подростками.


// фото патрульной полиции

Среди  тем общения были:

  •  предупреждения совершения административных правонарушений детьми и подростками;
  •  профилактика явлений буллинг в детской среде;
  •  правила дорожного движения для пешеходов, пассажиров и велосипедистов;
  •  главные правилами безопасного поведения в городе, на улице, во время прогулок в лесу и отдыха на воде;
  • безопасность в сети Интернет и многое другое.

Тэги:  полиция, детский, беседа, харьков
 
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