Сезон посещения оздоровительных лагерей официально завершен - Патрульная полиция Харьковской области (ФОТО)

За летние каникулы патрульные полицейские посетили 30 детских лагерей, в которых провeли 85 просветительских занятий. За сезон летних лагерей время полисмeны пообщались с 9 417 детьми и подростками.
Среди тем общения были:
Звезды будут склонять к быстрым решениям. С одной стороны, хорошо, когда вопросы решаются на лету, с другой же – очень велик риск впопыхах совершить ошибку.
Последняя неделя августа начнется жарким солнечным днем. Без осадков.
По народному календарю сегодня Михей Тиховей. Он примечателен окончанием двухнедельного Успенского поста и сильными ветрами, по которым судили об осенней погоде.
влажн.:
давл.:
ветер: