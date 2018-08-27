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27.08.2018  09:58   

Прогноз погоды и геомагнитная карта на ближайшие дни

В ближайшие дни в Харькове будет тепло и солнечно.


// прогноз погоды

Как сообщил портал Gismeteo, во вторник, 28 августа, – ясно. Температура воздуха ночью составит плюс 17 град., днем - плюс 29 град.

В среду, 29 августа, – тоже ясно, ночью - плюс 17 град., днем - плюс 30 град.

Почасовый прогноз погоды и геомагнитная ситуация на фото

В четверг, 30 августа, – без осадков, солнечно. Ночью - плюс 19 град., днем - плюс 29 град.

Тэги:  погода, температура, харьков, магнитная буря
 
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