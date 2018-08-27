Прогноз погоды и геомагнитная карта на ближайшие дни

В ближайшие дни в Харькове будет тепло и солнечно.
Как сообщил портал Gismeteo, во вторник, 28 августа, – ясно. Температура воздуха ночью составит плюс 17 град., днем - плюс 29 град.
В среду, 29 августа, – тоже ясно, ночью - плюс 17 град., днем - плюс 30 град.
Почасовый прогноз погоды и геомагнитная ситуация на фото
В четверг, 30 августа, – без осадков, солнечно. Ночью - плюс 19 град., днем - плюс 29 град.
Звезды будут склонять к быстрым решениям. С одной стороны, хорошо, когда вопросы решаются на лету, с другой же – очень велик риск впопыхах совершить ошибку.
Последняя неделя августа начнется жарким солнечным днем. Без осадков.
По народному календарю сегодня Михей Тиховей. Он примечателен окончанием двухнедельного Успенского поста и сильными ветрами, по которым судили об осенней погоде.
влажн.:
давл.:
ветер: