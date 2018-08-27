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27.08.2018  15:31   

Музыканты из городов-побратимов выступили на плавающей сцене в сквере «Стрелка»

В сквере «Стрелка» громко отпраздновали День Независимости Украины.

Именно 24 августа на сцене была масштабная концертная программа с участием музыкантов из городов-побратимов Харькова.

Группы по приглашению руководства Харькова прибыли в Первую столицу из Китая, Турции, США и Грузии.

Ливан Лаудадзе, группа «Loudspeakers» (Грузия):
«Я очень рад быть в вашем городе, очень красивый и заметно, что он развивается. Мы дружим странами, и я хочу, чтобы эта дружба только укреплялась. Выступать на сцене, расположенной на воде, несколько необычно, но интересно. Поздравляю с Днем независимости, Украина».

Все артисты и музыканты, которые прибыли из городов-побратимов, имели возможность делиться своим творчеством по полчаса. Исполняли как свои собственные песни, так и кавер-версии на известные хиты.

Мехмет Тунч Алту, «Vivo band» (Турция):
«Мы приехали из Турции, из города Газиантеп. Мы впервые в Харькове. Ваш город очень красивый, чистый, а люди здесь приветливые и доброжелательные. Мы гордимся тем, что нас пригласил Харьков выступить на своей сцене. Мы представим 10 песен, одна из которых будет моя авторская».

Среди зрителей также были представители более 20-ти делегаций из городов-побратимов и из шести украинских. Сама же программа пришлась по душе харьковчанам.

Роман и Карина:
«Прекрасный праздник, люди рады, улыбаются, хоть что-то в стране происходит прекрасное. Да, очень красиво, очень понравилось. Хочу пожелать харьковчанам, чтобы было мирное небо над головой, чтобы все так же было прекрасно и с хорошим настроением, как сегодня у всех людей. Чтобы наш город развивался и процветал и все было прекрасно!»

Ольга Тарасова, харьковчанка:
«Вообще праздники – это хорошо, особенно, когда касается нашего родного города и нашей страны. Поэтому всем огромного счастья, здоровья, вдохновения, творчества, чтобы все всегда были с улыбками и в хорошем настроении. С праздником всех».

Тэги:  стрелка, концерт, харьков
 
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