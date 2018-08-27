27.08.2018 15:31

Музыканты из городов-побратимов выступили на плавающей сцене в сквере «Стрелка»

В сквере «Стрелка» громко отпраздновали День Независимости Украины.

Именно 24 августа на сцене была масштабная концертная программа с участием музыкантов из городов-побратимов Харькова.



Группы по приглашению руководства Харькова прибыли в Первую столицу из Китая, Турции, США и Грузии.



Ливан Лаудадзе, группа «Loudspeakers» (Грузия):

«Я очень рад быть в вашем городе, очень красивый и заметно, что он развивается. Мы дружим странами, и я хочу, чтобы эта дружба только укреплялась. Выступать на сцене, расположенной на воде, несколько необычно, но интересно. Поздравляю с Днем независимости, Украина».



Все артисты и музыканты, которые прибыли из городов-побратимов, имели возможность делиться своим творчеством по полчаса. Исполняли как свои собственные песни, так и кавер-версии на известные хиты.



Мехмет Тунч Алту, «Vivo band» (Турция):

«Мы приехали из Турции, из города Газиантеп. Мы впервые в Харькове. Ваш город очень красивый, чистый, а люди здесь приветливые и доброжелательные. Мы гордимся тем, что нас пригласил Харьков выступить на своей сцене. Мы представим 10 песен, одна из которых будет моя авторская».



Среди зрителей также были представители более 20-ти делегаций из городов-побратимов и из шести украинских. Сама же программа пришлась по душе харьковчанам.



Роман и Карина:

«Прекрасный праздник, люди рады, улыбаются, хоть что-то в стране происходит прекрасное. Да, очень красиво, очень понравилось. Хочу пожелать харьковчанам, чтобы было мирное небо над головой, чтобы все так же было прекрасно и с хорошим настроением, как сегодня у всех людей. Чтобы наш город развивался и процветал и все было прекрасно!»



Ольга Тарасова, харьковчанка:

«Вообще праздники – это хорошо, особенно, когда касается нашего родного города и нашей страны. Поэтому всем огромного счастья, здоровья, вдохновения, творчества, чтобы все всегда были с улыбками и в хорошем настроении. С праздником всех».