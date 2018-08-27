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27.08.2018  18:18   

В Харькове и области сохранится аналоговое телевидение

В Харьковской области также, как и в других областях Украины, граничащих со страной-агрессором, сохранится аналоговое телевидение.


// Delo.ua

О программах, которые останутся доступными зрителям, сообщил член Национального совета по телевидению и радиовещанию Украины Сергей Костинский.

По его словам, в Харьковской области будут транслироваться в эфире 20 телеканалов. Передатчики работать в Богодухове, Харькове, Большом Бурлуке, Колодезном, Двуречной, Купянске.

Так, в Харькове будет транслироваться 17 телеканалов, в Купянске – 8, Великом Бурлуке – 4, Двуречной – 2, Колодязном – 2, Новоалександровке – 1 и в Богодухове – 1 телеканал.

Аналоговое телевидение сохранится также части в населенных пунктов Сумской, Черниговской и Херсонской областей. Полностью сохранится аналоговое вещание и в Донецкой и Луганской областях.

На других территориях, не находящихся под влиянием государства-агрессора или влиянием с оккупированных территорий, аналога не будет, и это процесс необратимый, подытожил Сергей Костинский.

Источник:   Нацсовет по телевидению и радиовещанию Украины
 Тэги:  аналоговое телевидение, харьков
 
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