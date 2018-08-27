Главная Новости Общество На Рогани «поселился» 16-этажный жираф (ФОТО)
27.08.2018  19:25   

На Рогани «поселился» 16-этажный жираф (ФОТО)

Компанию ему составили экзотические попугаи.


// Status Quo

Новый мурал появился в нашем городе – на торце 16-этажки по улице Грицевца, 11а нарисовали жирафа.

А на доме напротив появился мурал с попугаями.

Их нарисовали художники творческого объединения Postulga.

Два гигантских рисунка художники создали за 10 дней.


Фото: Город Х, Status Quo

Тэги:  мурал, харьков
 
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