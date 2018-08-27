На Рогани «поселился» 16-этажный жираф (ФОТО)

Компанию ему составили экзотические попугаи.
Новый мурал появился в нашем городе – на торце 16-этажки по улице Грицевца, 11а нарисовали жирафа.
А на доме напротив появился мурал с попугаями.
Их нарисовали художники творческого объединения Postulga.
Два гигантских рисунка художники создали за 10 дней.
Фото: Город Х, Status Quo
Звезды будут склонять к быстрым решениям. С одной стороны, хорошо, когда вопросы решаются на лету, с другой же – очень велик риск впопыхах совершить ошибку.
Последняя неделя августа начнется жарким солнечным днем. Без осадков.
По народному календарю сегодня Михей Тиховей. Он примечателен окончанием двухнедельного Успенского поста и сильными ветрами, по которым судили об осенней погоде.
влажн.:
давл.:
ветер: