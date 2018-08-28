28.08.2018 08:22

Прогноз погоды и геомагнитная карта на вторник 28 августа

На небе в этот день в Харькове не будет ни облачка. Без осадков.



// прогноз погоды

Как сообщил портал Gismeteo, во вторник, 28 августа, – ясно. Температура воздуха ночью составит плюс 17 град., днем - плюс 29 град.

Народный прогноз погоды

28 августа отмечается праздник Успения Пресвятой Богородицы. С 28 августа начинается молодое Бабье лето, которое продолжается до 11 сентября. В прежние времена заметили, если молодое Бабье лето ветряное - жди ненастья на старое (с 14 по 21 сентября). Если в этот день погода тихая и ясная, то и осень будет такой же.

Температура и направление ветра на протажении дня

Диаграмма магритных бурь