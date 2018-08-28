Прогноз погоды и геомагнитная карта на вторник 28 августа

На небе в этот день в Харькове не будет ни облачка. Без осадков.
Как сообщил портал Gismeteo, во вторник, 28 августа, – ясно. Температура воздуха ночью составит плюс 17 град., днем - плюс 29 град.
Народный прогноз погоды
28 августа отмечается праздник Успения Пресвятой Богородицы. С 28 августа начинается молодое Бабье лето, которое продолжается до 11 сентября. В прежние времена заметили, если молодое Бабье лето ветряное - жди ненастья на старое (с 14 по 21 сентября). Если в этот день погода тихая и ясная, то и осень будет такой же.
Температура и направление ветра на протажении дня
Сегодня темперамент обещает быть на высоте. Воспользуйтесь этим, дав волю позитивным чувствам, а вот с негативными следует быть осторожнее.
Этот день будет ясным до самого позднего вечера. Без осадков.
У православных сегодня – Успение Пресвятой Богородицы и конец поста.
влажн.:
давл.:
ветер: