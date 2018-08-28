Главная Новости Общество В благовещенском соборе Харькова в канун церковного праздника провели всенощную (ФОТО)
28.08.2018  10:05   

В благовещенском соборе Харькова в канун церковного праздника провели всенощную (ФОТО)

В канун праздника Успения Пресвятой Богородицы митрополит Онуфрий совершил всенощное бдение в Благовещенском соборе города Харькова


http://www.eparchia.kharkov.ua
//Всенощные бдения

По информации на официальной странице Харьковской Епархии на всенощных бдениях присутствовали православные веряне Харькова и области.  Для тех. кто не смог попать на всенощные бдения на сайте патриархата предоставили фото.

Тэги:  благовещенский, харьков, всенощная, онуфрий, успение
 
Версия для печати
 

Видео

На будущем мусороперерабатывающем комплексе в Дергачах приступили к важному этапу строительства
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 