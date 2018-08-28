В благовещенском соборе Харькова в канун церковного праздника провели всенощную (ФОТО)

В канун праздника Успения Пресвятой Богородицы митрополит Онуфрий совершил всенощное бдение в Благовещенском соборе города Харькова
По информации на официальной странице Харьковской Епархии на всенощных бдениях присутствовали православные веряне Харькова и области. Для тех. кто не смог попать на всенощные бдения на сайте патриархата предоставили фото.
Сегодня темперамент обещает быть на высоте. Воспользуйтесь этим, дав волю позитивным чувствам, а вот с негативными следует быть осторожнее.
Этот день будет ясным до самого позднего вечера. Без осадков.
У православных сегодня – Успение Пресвятой Богородицы и конец поста.
влажн.:
давл.:
ветер: