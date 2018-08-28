28.08.2018 10:05

В благовещенском соборе Харькова в канун церковного праздника провели всенощную (ФОТО)

В канун праздника Успения Пресвятой Богородицы митрополит Онуфрий совершил всенощное бдение в Благовещенском соборе города Харькова



http://www.eparchia.kharkov.ua

//Всенощные бдения

По информации на официальной странице Харьковской Епархии на всенощных бдениях присутствовали православные веряне Харькова и области. Для тех. кто не смог попать на всенощные бдения на сайте патриархата предоставили фото.