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28.08.2018  10:29   

В Харькове родились «королевские» двойни

54 ребенка родилось в Харькове в понедельник, 27 августа.


// близнецы

 Как сообщили в Харьковском городском центре здоровья, среди новорожденных – 26 мальчиков и 28 девочек, в том числе три двойни: два мальчика и мальчик и девочка родились в городском перинатальном центре, еще одна двойня – мальчик и девочка - в роддоме №6.

Тэги:  рождение, харьков, двойня, мальчик, девочка, центр, здоровья
 
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