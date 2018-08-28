28.08.2018 10:29

В Харькове родились «королевские» двойни

54 ребенка родилось в Харькове в понедельник, 27 августа.



// близнецы

Как сообщили в Харьковском городском центре здоровья, среди новорожденных – 26 мальчиков и 28 девочек, в том числе три двойни: два мальчика и мальчик и девочка родились в городском перинатальном центре, еще одна двойня – мальчик и девочка - в роддоме №6.