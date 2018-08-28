В Харькове родились «королевские» двойни

54 ребенка родилось в Харькове в понедельник, 27 августа.
Как сообщили в Харьковском городском центре здоровья, среди новорожденных – 26 мальчиков и 28 девочек, в том числе три двойни: два мальчика и мальчик и девочка родились в городском перинатальном центре, еще одна двойня – мальчик и девочка - в роддоме №6.
Сегодня темперамент обещает быть на высоте. Воспользуйтесь этим, дав волю позитивным чувствам, а вот с негативными следует быть осторожнее.
Этот день будет ясным до самого позднего вечера. Без осадков.
У православных сегодня – Успение Пресвятой Богородицы и конец поста.
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