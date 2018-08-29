Почему истребитель припарковался на Мемориале: объяснение странного явления (ФОТО)

Самолет - первый экспонат оригинальной выставки.
Как сообщили в ХНУВС им. Кожедуба, у Мемориала готовится оригинальная выставка.
Этот истребитель и множество другой техники будут ее экспонатами.
Презентация состоится утром 31 августа.
Демонстрация техники связана с проведением в этот день (с 10:00 утра) присяги курсантов.
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