Главная Новости Общество Почему истребитель припарковался на Мемориале: объяснение странного явления (ФОТО)
29.08.2018  12:47   

Почему истребитель припарковался на Мемориале: объяснение странного явления (ФОТО)

Самолет - первый экспонат оригинальной выставки.


// Городской Дозор

Как сообщили в ХНУВС им. Кожедуба, у Мемориала готовится оригинальная выставка.

Этот истребитель и множество другой техники будут ее экспонатами.

Презентация состоится утром 31 августа.

Демонстрация техники связана с проведением в этот день (с 10:00 утра) присяги курсантов.

Фотогалерея

Тэги:  истребитель, парковка, харьков, мемориал
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
11.08 Армия В Генштабе ВСУ рассказали, почему над Харьковом летал истебитель 17.08 Катастрофы в Харькове, Украине и Мире Стая птиц сбила истребитель в Бельгии
 
 

Видео

В сентябре город начнет выкуп первых квартир, которые расположены в районе будущего строительства метро
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 