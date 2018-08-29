29.08.2018 12:47

Почему истребитель припарковался на Мемориале: объяснение странного явления (ФОТО)

Самолет - первый экспонат оригинальной выставки.



// Городской Дозор

Как сообщили в ХНУВС им. Кожедуба, у Мемориала готовится оригинальная выставка.

Этот истребитель и множество другой техники будут ее экспонатами.

Презентация состоится утром 31 августа.

Демонстрация техники связана с проведением в этот день (с 10:00 утра) присяги курсантов.