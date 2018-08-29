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29.08.2018  14:14   

Жители многоэтажки под Харьковом в опасности (ВИДЕО)

Дом разрушается, а решения проблемы по-прежнему нет.


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Как сообшают Объективные новости Лозовой, в Елизаветовке одна из многоэтажек начала разваливаться

21 августа в половине 1 ночи жители 22 дома жители дома услышали страшный грохот. Оказалось, что из дома выпала железобетонная балка.

Как заметила сельский голова  Лариса Артеменко, дом требует капитального ремонта около 15 лет. Первоочередная проблема - это кровля, которую давно надо ремонтировать. 

Жители дома жалуются, что во время дождя в многоэтажке течет чуть ли не до 1 этажа.

Лариса Артеменко отметила, что по предварительным подсчетам специалистов, на капитальный ремонт дома нужно от одного до полутора миллиона гривен.

"Таких денег у сельсовета нет", - подчеркнула сельский голова, которая надеется на помощь из области.

Вообще в 22 доме 40 квартир и только в 18 - живут люди.  "Все квартиры на последних этажах пустуют, ведь жить там, где постоянно заливает невозможно", - отмечает председатель сельсовета. 

В Елизаветовке 10 многоэтажных домов, там ситуация лучше, но и они нуждаются в капитальном ремонте.

Источник:   Объективные новости Лозовой
 Тэги:  чп, многоэтажка разрушается, харьков
 
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