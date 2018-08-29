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29.08.2018  14:59   

Вручение церковных наград и юбилейный молебен в Молодежном парке (ФОТО)

Вчера, 28 августа, к 15-летию освящения иконы "Чернобыльский Спас", митрополит Харьковский и Богодуховский Онуфрий совершил молебен у памятного знака в Молодежном парке.


http://www.sq.com.ua/
молебен с Молодежном парке

Онуфрий поздравил всех присутствующих с праздником, пожелал здравия и вручил церковные награды сообщается на официальной странице Харьковской Епархии.

15 лет назад прошло освящение иконы «Чернобыльский Спас», написанной в память о чернобыльской трагедии. Инициировала написание иконы крупнейшая Всеукраинская общественная организация, объединяющая чернобыльцев - «Союз Чернобыль Украина». Икона «Чернобыльский Спас» придала особое духовное осмысление страшной чернобыльской трагедии и христианского подвига людей, не пожалевших своих собственных жизней ради всеобщего блага.

По словам церковных служителей особенностью почитаемой иконы есть изображение чернобыльцев - живых и мертвых, с Господом Богом - Судиею и Спасом. Ранее человека с Богом на иконах изображать было не принято. Лишь потому, что чернобыльцы заповедь Господнюю «не убий» исполнили, чужой крови не пролили, а своей не пожалели, им и выпала такая честь -разьяснлось для рпишедших в этот день в Молодежный парк.

В нижней части иконы, на переднем плане - Чернобыльская сосна - образ, не придуманный человеком. Она похожа и на крест, и на тризуб, который является гербом Украины.  Сосна стоит почти на линии, соединяющей четвертый аварийный блок с городом Припять.

Слева на Иконе «Чернобыльский Спас» изображены души умерших чернобыльцев, справа - ликвидаторы аварии: пожарный в респираторе, работник станции, летчик, медсестра. На горизонте, за очертаниями саркофага, виднеется зарево восхода, в небе летит звезда Полынь. На заднем плане - земля обожженная, на переднем - зеленая, оживающая.
 
 
Тэги:  молебен, награда, спас, харьков, молодежный, чернобыльский
 
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