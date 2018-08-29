Вручение церковных наград и юбилейный молебен в Молодежном парке (ФОТО)

Вчера, 28 августа, к 15-летию освящения иконы "Чернобыльский Спас", митрополит Харьковский и Богодуховский Онуфрий совершил молебен у памятного знака в Молодежном парке.
Онуфрий поздравил всех присутствующих с праздником, пожелал здравия и вручил церковные награды сообщается на официальной странице Харьковской Епархии.
15 лет назад прошло освящение иконы «Чернобыльский Спас», написанной в память о чернобыльской трагедии. Инициировала написание иконы крупнейшая Всеукраинская общественная организация, объединяющая чернобыльцев - «Союз Чернобыль Украина». Икона «Чернобыльский Спас» придала особое духовное осмысление страшной чернобыльской трагедии и христианского подвига людей, не пожалевших своих собственных жизней ради всеобщего блага.
По словам церковных служителей особенностью почитаемой иконы есть изображение чернобыльцев - живых и мертвых, с Господом Богом - Судиею и Спасом. Ранее человека с Богом на иконах изображать было не принято. Лишь потому, что чернобыльцы заповедь Господнюю «не убий» исполнили, чужой крови не пролили, а своей не пожалели, им и выпала такая честь -разьяснлось для рпишедших в этот день в Молодежный парк.
В нижней части иконы, на переднем плане - Чернобыльская сосна - образ, не придуманный человеком. Она похожа и на крест, и на тризуб, который является гербом Украины. Сосна стоит почти на линии, соединяющей четвертый аварийный блок с городом Припять.
Подавляющее большинство людей сегодня будет ощущать подспудное внутреннее напряжение или же странное желание, как в сказке, сделать то, не знаю что, и пойти туда, не знаю куда.
Ясная погода ожидается в Харькове утром и вечером, а днем небо могут затянуть облака, но ненадолго. Без осадков.
Сегодня православные празднуют перенесение из Едессы в Константинополь Нерукотворного Образа Иисуса Христа, которое произошло в 944 году.
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