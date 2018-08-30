30.08.2018 19:38

Харьковских предпринимателей поздравили с профессиональным праздником

30 августа в Харьковском городском совете прошел праздничный прием по случаю Дня предпринимателя.



// city.kharkov.ua

С профессиональным праздником предпринимателей поздравила директор Департамента административных услуг и потребительского рынка Виктория Китайгородская.



«Вы пополняете бюджет города, создаете новые рабочие места, насыщаете рынок товарами и услугами и принимаете активное участие в различных благотворительных мероприятиях. С каждым годом количество предпринимателей в нашем городе растет, и это говорит о том, что они находят свое дело. Приятно отметить, что в Харькове возрождается сфера ресторанного бизнеса, открываются новые кафе и рестораны. Именно от вас зависит будущее нашего города, а мы, городская власть, всегда вас поддерживали и будем продолжать оказывать содействие в вашей работе. Я хочу вас поздравить и поблагодарить за активное участие в городских мероприятиях! Желаю вам надежных партнеров, стабильных доходов и выгодных сделок», - сказала Виктория Китайгородская.



Начальник Управления налогов и сборов с физических лиц Главного управления Государственной фискальной службы в Харьковской области Сергей Благой отметил, что сегодня в инспекциях Харькова на учете состоят более 100 тыс. предпринимателей, которые, в свою очередь, дали работу еще около 60 тыс. наемных работников.



«Сегодня нет ни одной отрасли, в которой бы не работал частный бизнес. Хочу отметить, что это сложная работа - нести ответственность не только за себя и свой бизнес, но и за людей, которых вы наняли. Мы уважаем и ценим вас за это. Благодаря вашему вкладу развивается Харьков и финансируется большое количество социальных проектов. Мы вам желаем неиссякаемой деловой энергии и удачи в реализации всех ваших смелых проектов», - сказал Сергей Благой.



За добросовестный и плодотворный труд, высокий профессионализм, весомый вклад в развитие предпринимательства в Харькове лучшим представителям этой отрасли вручили Почетные грамоты исполнительного комитета Харьковского городского совета, Благодарности городского головы и Почетные грамоты Департамента административных услуг и потребительского рынка.



Отметим, сегодня в городе работает более 17 тыс. предприятий малого, среднего и крупного бизнеса. Только за 2017 год в бюджет города предприниматели уплатили 1,5 млрд грн налогов, за 7 месяцев этого года - 900 млн грн.



Справка. День предпринимателя отмечается в Украине в первое воскресенье сентября. Праздник установлен Указом Президента от 5 октября 1998 года с целью отметить важную роль, которую играет этот сектор экономики в формировании нового экономического строя, развитии демократии и гражданского общества.