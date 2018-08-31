В Харькове на Рогани появились огромные попугаи (фото)

В Харькове появился новый мурал. На высотке в Рогани изображены два попугая.
Здание находится напротив дома на улице Грицевца, на котором нарисован огромный жираф.
Автор обеих работ - арт-группа "SOUL" (Алексей Постульга, Денис Стадник, Алексей Филиппов)
Звезды обещают насыщенный эмоциями день. Если хотите обратить на себя внимание и добиться успеха, старайтесь поменьше скромничать.
Лето прощается с нами аномальной жарой: синоптики обещают до 34 градусов тепла днем, солнце и никаких осадков. Сохраняется очень высокая пожарная опасность
С легкой подачи блогеров-«нумерологов», углядевших в числе 3108 английское слово «Blog», сегодня отмечается День блога.
влажн.:
давл.:
ветер: