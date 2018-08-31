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31.08.2018  08:45   

В Харькове на Рогани появились огромные попугаи (фото)

В Харькове появился новый мурал. На высотке в Рогани изображены два попугая.


sq.com.ua
Мурал на Рогани

Здание находится напротив дома на улице Грицевца, на котором нарисован огромный жираф.

Автор обеих работ - арт-группа "SOUL" (Алексей Постульга, Денис Стадник, Алексей Филиппов)

Тэги:  мурал, рогань, харьков, попугаи, животные, птицы
 
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