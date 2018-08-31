Статистика затрат харьковчан на питание

В 2017 году почти половину своих доходов население Харьковской области направило на питание.
Как сообщили в Главном управлении статистики в Харьковской области, ежемесячно среднестатистическая семья тратила на покупку продуктов 2735 грн. – сообщает на своих страницах sq.com.ua
Больше всего средств направлялось на:
Житель области в среднем за месяц съедал:
Структура и объемы потребленных продуктов составляют энергетическую ценность суточного рациона питания: его калорийность, содержание белков, жиров и углеводов.
Согласно расчетам Государственной службы статистики Украины, в 2017 году энергетическая ценность среднесуточного рациона жителя Харьковской области составила 2791 ккал, содержание белков в потребленных продуктах питания составляло 84 г, жиров - 125 г, углеводов - 341 г.
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