31.08.2018 14:20

Статистика затрат харьковчан на питание

В 2017 году почти половину своих доходов население Харьковской области направило на питание.



ubr.ua

затраты на питание

Как сообщили в Главном управлении статистики в Харьковской области, ежемесячно среднестатистическая семья тратила на покупку продуктов 2735 грн. – сообщает на своих страницах sq.com.ua

Больше всего средств направлялось на:

мясо и мясопродукты - 647 грн.,

хлеб и хлебопродукты (хлебобулочные и макаронные изделия, мука, крупы) - 465 грн.,

молоко, сыр и яйца - 391 грн.,

масло и жиры (сало, масло и т.д.) - 241 грн.,

овощи, включая картофель - 214 грн.

Житель области в среднем за месяц съедал:

19,1 кг молока, молокопродуктов и масла (в пересчете на молоко),

8,3 кг овощей и бахчевых,

7,9 кг хлеба и хлебных продуктов,

5,5 кг картофеля,

5,1 кг мяса, мясопродуктов и сала (в пересчете на мясо),

3,7 кг фруктов, ягод, орехов, винограда,

20 яиц,

2,6 кг сахара (включая сахар, использованный в кондитерских изделиях), меда,

1,3 кг рыбы и рыбопродуктов.

Структура и объемы потребленных продуктов составляют энергетическую ценность суточного рациона питания: его калорийность, содержание белков, жиров и углеводов.

Согласно расчетам Государственной службы статистики Украины, в 2017 году энергетическая ценность среднесуточного рациона жителя Харьковской области составила 2791 ккал, содержание белков в потребленных продуктах питания составляло 84 г, жиров - 125 г, углеводов - 341 г.