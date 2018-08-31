31.08.2018 16:25

Виниловая пластинка, микрофон, занавес – в Харькове открыли памятник Вадиму Мулерману

На городском кладбище №2 (ул. Пушкинская, 102) открыли памятник известному харьковчанину и легендарному певцу Вадиму Мулерману.



// Городской Дозор

Эстрадный певец, хиты которого напевала вся страна и потому они стали народными, Вадим Мулерман ушел из жизни 2 мая 2018 года в Нью-Йорке, и он хотел, чтобы его похоронили именно в Харькове.



«Это была последняя воля покойного, чтобы его прах был доставлен из Нью-Йорка в Харьков, и чтобы он был захоронен здесь, рядом со своими родителями, в родной земле. И это еще раз говорит о том, что это великий харьковчанин. Было поручение нашего мэра, Геннадия Адольфовича Кернеса сделать памятник нашему выдающемуся земляку Вадиму Иосифовичу Мулерману. И это обещание выполнено. Сегодня мы здесь на кладбище открыли памятник», – рассказал первый заместитель Харьковского городского головы Игорь Терехов.



На открытие памятника пришли горожане, ценители таланта известного харьковчанина, а также друзья семьи.



«Артист ушел. Оставил микрофон – и ушел. И это положение микрофона мы взяли за основу», – так жена певца Светлана Мулерман рассказывает о последних моментах подготовки памятника.



В целом же, говорит, идея принадлежит ей, а все остальные хлопоты взял на себя город.



«В 60-е, 70-е, 80-е годы выпускались виниловые пластинки, и мне сразу пришла идея: занавес, виниловая пластинка. А потом ее воплотил скульптор Михаил Ятченко. В его мастерской делали этот памятник и, я считаю, он получился, каким и должен быть. Это делалось в очень короткие сроки, настолько, что я даже не думала, что это так все можно сделать. Завтра я улетаю в Нью-Йорк, и я думала, как мы это успеем. Но молниеносное решение Терехова – и город поставил памятник. Я очень благодарна городу», – делится Светлана Мулерман.



«Я не могу сказать в прошедшем времени, что его нет, он с нами. Когда было захоронение, мои первые слова были – звезда погасла на земле, но зажглась новая на небе. И я верю, что он с нами. И пока мы помним о нем, пока мы думаем о нем, он с нами», – рассказала друг семьи Наталья Серкутан.



Память о выдающемся певце, его творчестве сохранится и в музее известных харьковчан, куда жена передала личные вещи мужа.



«Документы, афиши. В общем то, что стало частью экспозиции. Мы будем готовить экскурсию, сделаем стенд, посвященный Вадиму Мулерману. В Харькове память о нем сохранится. Он настоящий харьковчанин. Он здесь родился и это его последний путь. Говорят, человек жив, пока будет жива память. А он будет жить в своих песнях, в своих учениках», – рассказала директор музея известных харьковчан им. К. Шульженко Елена Гроссу.

