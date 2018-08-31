Начинается голосование за проекты бюджета участия

Голосование за проекты, поданные на бюджет участия, начнется 1 сентября и продлится до 30 октября.
Проголосовать за проекты можно будет в режиме онлайн на сайте «Портал харьковчанина» в разделе «Инициативы», с помощью мобильного приложения, а также в режиме оффлайн - в центрах предоставления административных услуг.
Всего на бюджет участия харьковчане подали 304 проекта, 201 из которых был отправлен на доработку, 65 - отклонены, а авторам 38 проектов было предложено объединение и дальнейшая доработка. Рабочая группа приняла решение отправить на голосование проекты, которые были доработаны в установленном порядке. С протоколом заседания рабочей группы можно ознакомиться здесь.
Итак, с 1 сентября в голосовании примут участие 164 проекта.
Любой житель Харькова сможет проголосовать за три наиболее заинтересовавших его проекта.
Голосовать на сайте «Портал харьковчанина» можно будет, подключив функцию Bank ID, а в центрах предоставления административных услуг харьковчане смогут отдать свой голос, предоставив администратору паспорт гражданина Украины, регистрационный номер учетной карточки плательщика налогов, сведения о зарегистрированном месте проживания в городе Харькове, контактный номер мобильного телефона, контактную электронную почту, указав номер и название проекта (не более трех). После получения всех необходимых сведений администратор выдаст заявителю расписку по проведенному голосованию.
Напомним, в сентябре 2017 года в Харькове была принята Городская целевая программа «Общественный бюджет (бюджет участия) Харькова» на 2018-2021 годы. Те проекты, которые в ходе голосования наберут наибольшее количество голосов харьковчан, будут реализованы за средства городского бюджета. Всего на реализацию проектов было выделено 50 млн грн.
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