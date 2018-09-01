Флэшмоб по оказанию первой помощи пройдет в Харькове

8 сентября на площадке перед ХНАТОБОМ пройдет первый в Харькове масштабный флэшмоб по первой помощи.
Мероприятие начнется с флешмоба по сердечно-легочной реанимации с использованием 50 специальных манекенов под песню «Stayin’ Alive» британской поп-группы Bee Gees (ее ритм соответствует частоте нажатий).
Потом сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям продемонстрируют единственный в Харьковской области аварийно-спасательный автомобиль САРМ-Л, предназначенный для оказания помощи при ДТП.
Инструкторы Красного Креста совместно с патрульными покажут, как обычный свидетель может оказать первую помощь при ДТП.
Также все пришедсшие смогут пообщаться с инструкторами и узнать, что нужно делать в критических ситуацях.
Желающим принять участие во флэшмобе нужно заполнить анкету.
Если у вас есть идея или спорные вопросы, которые нужно с кем-то обсудить, то действуйте! День открывает вам все возможности для того, чтобы добиться успеха.
Осень в городе начнется только по календарю: синоптики по-прежнему обещают 30-градусная жару и полное отсутствие осадков.
Так заведено, что в первый день осени у миллионной армии школьников и студентов начинается новый учебный год.
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