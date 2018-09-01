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01.09.2018  13:23   

Флэшмоб по оказанию первой помощи пройдет в Харькове

8 сентября на площадке перед ХНАТОБОМ пройдет первый в Харькове масштабный флэшмоб по первой помощи.


// Facebook

Мероприятие начнется с флешмоба по сердечно-легочной реанимации с использованием 50 специальных манекенов под песню «Stayin’ Alive» британской поп-группы Bee Gees (ее ритм соответствует частоте нажатий).

Потом сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям продемонстрируют единственный в Харьковской области аварийно-спасательный автомобиль САРМ-Л, предназначенный для оказания помощи при ДТП.

Инструкторы Красного Креста совместно с патрульными покажут, как обычный свидетель может оказать первую помощь при ДТП.

Также все пришедсшие смогут пообщаться с инструкторами и узнать, что нужно делать в критических ситуацях.

Желающим принять участие во флэшмобе нужно заполнить анкету.

Тэги:  флэшмоб, харьков
 
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