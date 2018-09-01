01.09.2018 13:23

Флэшмоб по оказанию первой помощи пройдет в Харькове

8 сентября на площадке перед ХНАТОБОМ пройдет первый в Харькове масштабный флэшмоб по первой помощи.



// Facebook

Мероприятие начнется с флешмоба по сердечно-легочной реанимации с использованием 50 специальных манекенов под песню «Stayin’ Alive» британской поп-группы Bee Gees (ее ритм соответствует частоте нажатий).



Потом сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям продемонстрируют единственный в Харьковской области аварийно-спасательный автомобиль САРМ-Л, предназначенный для оказания помощи при ДТП.



Инструкторы Красного Креста совместно с патрульными покажут, как обычный свидетель может оказать первую помощь при ДТП.



Также все пришедсшие смогут пообщаться с инструкторами и узнать, что нужно делать в критических ситуацях.



Желающим принять участие во флэшмобе нужно заполнить анкету.