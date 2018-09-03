От каждого жителя – по яблоку: новый рекорд Украины под Харьковом

В этот день

Гороскоп по знакам Зодиака на 3 сентября Сегодня логика будет играть ведущую роль. Зато и вероятность ошибок сегодня практически равна нулю.

Прогноз погоды в Харькове на понедельник, 3 сентября Облака в Харькове к утру рассеятся, и больше в этот день они на небе не появятся. Без осадков.