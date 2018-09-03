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03.09.2018  09:25   

От каждого жителя – по яблоку: новый рекорд Украины под Харьковом

Во время празднования 95-летия района в Краснокутске выложили самую большую карту нашего государства из яблок.


// яблочная карта

Карту сложили из 28,5 тысячи плодов — столько же, сколько жителей района

Праздничный вечер в Краснокутске продолжил концерт с участием коллективов района и приглашенных звезд шоу-бизнеса.

Источник:   пресс служба ХОГА
 Тэги:  яблоки, рекорд, харьков, краснокутск, карта
 
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