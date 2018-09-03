От каждого жителя – по яблоку: новый рекорд Украины под Харьковом

Во время празднования 95-летия района в Краснокутске выложили самую большую карту нашего государства из яблок.
Карту сложили из 28,5 тысячи плодов — столько же, сколько жителей района
Праздничный вечер в Краснокутске продолжил концерт с участием коллективов района и приглашенных звезд шоу-бизнеса.
Сегодня логика будет играть ведущую роль. Зато и вероятность ошибок сегодня практически равна нулю.
Облака в Харькове к утру рассеятся, и больше в этот день они на небе не появятся. Без осадков.
3 сентября в мире отмечается День борьбы с одиночеством. Одиночество называют болезнью 21 века. И от нее в последнее время страдает все больше и больше людей.
влажн.:
давл.:
ветер: