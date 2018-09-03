Непрошенные гости среди ночи выгнали из дома харьковскую пенсионерку

Женщине придется переждать «зачистку» в доме у родственников.
В квартиру многоэтажки, расположенной по ул. Дружбы Народов в Харькове, залетело около 60 летучих мышей - сообщает на своей странице gx.net.ua.
Пожилая хозяйка увидела двоих непрошенных гостей на балконе и вместо того, чтобы закрыть окно, распахнула его на всю ширину в надежде, что мыши вылетят. Но не тут-то было.
«Открытые окна летучие мыши воспринимают как призыв к дому. Поэтому те двое позвали своих друзей и за короткое время они заполнили весь дом. Мы сняли и выпустили в окно меньше половины. Остальных должны снять работники Центра реабилитации рукокрылых. На время "чистки" женщина будет жить у сына», - сообщили в Службе спасения животных.
По словам спасателей, от подобной проблемы можно обезопасить себя москитной сеткой.
Сегодня логика будет играть ведущую роль. Зато и вероятность ошибок сегодня практически равна нулю.
Облака в Харькове к утру рассеятся, и больше в этот день они на небе не появятся. Без осадков.
3 сентября в мире отмечается День борьбы с одиночеством. Одиночество называют болезнью 21 века. И от нее в последнее время страдает все больше и больше людей.
влажн.:
давл.:
ветер: