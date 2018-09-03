03.09.2018 09:35

Непрошенные гости среди ночи выгнали из дома харьковскую пенсионерку

Женщине придется переждать «зачистку» в доме у родственников.



фото gx.net.ua

В квартиру многоэтажки, расположенной по ул. Дружбы Народов в Харькове, залетело около 60 летучих мышей - сообщает на своей странице gx.net.ua.

Пожилая хозяйка увидела двоих непрошенных гостей на балконе и вместо того, чтобы закрыть окно, распахнула его на всю ширину в надежде, что мыши вылетят. Но не тут-то было.

«Открытые окна летучие мыши воспринимают как призыв к дому. Поэтому те двое позвали своих друзей и за короткое время они заполнили весь дом. Мы сняли и выпустили в окно меньше половины. Остальных должны снять работники Центра реабилитации рукокрылых. На время "чистки" женщина будет жить у сына», - сообщили в Службе спасения животных.

По словам спасателей, от подобной проблемы можно обезопасить себя москитной сеткой.