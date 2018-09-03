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03.09.2018  11:50   

Засуха в Харькове побила 170-летний рекорд (ИНФОГРАФИКА)

В Харькове в августе вообще не было осадков. 1 сентября Харьков встретил с новым температурным рекордом. Отклонение от нормы почти +8 градусов.


// фото facebook

Как сообщила SQ заведующая сектором метеопрогнозов Харьковского регионального центра по гидрометеорологии Евгения Ляшенко, подобная засуха в последний раз была в регионе в 1846 году.

"По области только в Коломакском и Великобурлукском районе выпало за месяц по 0,8 мм. Если в ближайшее время не пойдет дождь, это будет катастрофа. Аграрии ничего не смогут посеять на будущий год", – отметили в гидрометцентре.

Прогноз по осадкам в Харькове и Харьковской области пока неблагоприятный – в ближайшее время дождей не предвидится. "Есть надежда на 9-10 сентября. Температура воздуха начнет снижаться, и есть вероятность, что пойдет дождь", – сказала Ляшенко.

Прогноз эксперта на своих графиках иллюстрирует ресурс «Погода и климат»:

 

Тэги:  засуха, жара, харьков, аномалия, прогноз, погода, гидрометеорология
 
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