Засуха в Харькове побила 170-летний рекорд (ИНФОГРАФИКА)

В Харькове в августе вообще не было осадков. 1 сентября Харьков встретил с новым температурным рекордом. Отклонение от нормы почти +8 градусов.
Как сообщила SQ заведующая сектором метеопрогнозов Харьковского регионального центра по гидрометеорологии Евгения Ляшенко, подобная засуха в последний раз была в регионе в 1846 году.
"По области только в Коломакском и Великобурлукском районе выпало за месяц по 0,8 мм. Если в ближайшее время не пойдет дождь, это будет катастрофа. Аграрии ничего не смогут посеять на будущий год", – отметили в гидрометцентре.
Прогноз по осадкам в Харькове и Харьковской области пока неблагоприятный – в ближайшее время дождей не предвидится. "Есть надежда на 9-10 сентября. Температура воздуха начнет снижаться, и есть вероятность, что пойдет дождь", – сказала Ляшенко.
Прогноз эксперта на своих графиках иллюстрирует ресурс «Погода и климат»:
Сегодня логика будет играть ведущую роль. Зато и вероятность ошибок сегодня практически равна нулю.
Облака в Харькове к утру рассеятся, и больше в этот день они на небе не появятся. Без осадков.
3 сентября в мире отмечается День борьбы с одиночеством. Одиночество называют болезнью 21 века. И от нее в последнее время страдает все больше и больше людей.
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