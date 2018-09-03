Первый день осени отметился температурным рекордом

Зафиксирована самая высокая для 1 сентября за всю историю метеонаблюдений в городе.
Как сообщает портал «Погода и климат», эта температура – самая высокая для 1 сентября за всю историю метеонаблюдений в городе.
Норма среднемесячной температуры сентября: 14.4°. Фактическая температура месяца по данным наблюдений: 25.3°. Отклонение от нормы: +7.8°.
Норма суммы осадков в сентябре: 45 мм. Выпало осадков: 0 мм.
Сегодня логика будет играть ведущую роль. Зато и вероятность ошибок сегодня практически равна нулю.
Облака в Харькове к утру рассеятся, и больше в этот день они на небе не появятся. Без осадков.
3 сентября в мире отмечается День борьбы с одиночеством. Одиночество называют болезнью 21 века. И от нее в последнее время страдает все больше и больше людей.
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