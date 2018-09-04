04.09.2018 10:24

Жители Харьковщины стали тратить на треть большеЖители Харьковщины стали тратить на треть больше

Официальные затраты жителей Харьковщины опубликовали на сайте облстата.



// статистика затрат

По данным выборочного обследования условий жизни домохозяйств среднемесячные общие доходы одной семьи Харьковской области в 2017 году составили 7152 грн (в 1,3 раза больше, чем в 2016 году).

Основным источником доходов была оплата труда (4270 грн), пенсия (1374 грн) и денежная помощь от родственников и других лиц (264 грн). Среднемесячные совокупные расходы домохозяйства составляли 6502 грн.

При этом 47,2% семейного бюджета уходило на продукты питания и безалкогольные напитки.

На алкогольные напитки и табачные изделия приходилось 1,1% и 1,7% соответственно.

На покупку непродовольственных товаров и оплату услуг домохозяйства тратили 44,9% совокупных расходов, что на 1,2 п.п. больше, чем в 2016 году.

Среди этой группы товаров наибольшую долю - 20,6% занимали расходы на оплату жилья, воды, электроэнергии, газа и других видов топлива (1340 грн). На приобретение одежды и обуви домохозяйства тратили 5,4% семейного бюджета, на другие виды товаров и услуг - от 1,1% до 3,9%. Непотребительские совокупные расходы, то есть помощь родственникам, другим лицам, покупка акций, недвижимости, строительство, капремонт, вклады в банки и другие расходы составили 5,1% от среднемесячных совокупных расходов одного домохозяйства.