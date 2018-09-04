04.09.2018 11:18

Зеленые харьковские мартышки и мороженое от сотрудников

Жарким сентябрьским днем сотрудники Харьковского зоопарка устроили своим подопечным – зеленым мартышкам – настоящий праздник фруктового мороженого.



zoo.kharkov.ua/

// кормление обезьян

Маленькие корзиночки, наполненные замороженными ягодами – малиной и черной смородиной – моментально привлекли внимание мартышек.

Они наперебой пытались схватить сладость, а разобрав корзинки с мороженым, принялись с аппетитом уплетать угощение.

За считанные минуты от вкусняшек не осталось и следа! Только ягодные следы на пальцах и мордашках.

Подобным угощением обезьянок балуют часто, особенно в жару. Что касается рациона этих приматов, в него входят овощи, фрукты, ягоды, зелень, мясо, яйца, творог, йогурт, кефир, мясо, орехи, соки. Кормление осуществляется 4-5 раз в день с чередованием корма.