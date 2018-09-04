04.09.2018 17:04

Осенью в Харькове пройдет крупнейший фестиваль красоты, моды и бизнеса

Одно из крупнейших событий в сфере моды, дизайна и легкой промышленности – «Kharkiv Fashion Business Days 2018» – пройдет 11-13 октября на Арт-заводе «Механика».



// city.kharkov.ua

Мероприятие объединит в себе модные показы украинских и зарубежных дизайнеров, образовательную секцию от ведущих экспертов модной индустрии Украины, показы украинских торговых марок и дизайн-маркет.



«Kharkiv Fashion Business Days» как одна из составляющих проекта «Kharkiv Fashion» является одним из ключевых проектов в стратегии развития Харькова с целью продвижения харьковских дизайнеров и производителей на украинском и международном рынках, - отметила начальник Управления инновационного развития и имиджевых проектов Виктория Грецкая-Миргородская. - В рамках мероприятия будут проведены обучающие семинары, направленные на развитие и продвижение своего бренда, развитие своего бизнеса в регионе влияния, в Украине».



Во время «Kharkiv Fashion Business Days 2018» совместно с Харьковской торгово-промышленной палатой будет организована специализированная выставка легкой и текстильной промышленности «Textile Expo», а в рамках выставки состоится форум «Легпромэкспорт».



12 октября на Арт-заводе «Механика» пройдет бизнес-форум, в котором примут участие дизайнеры, представители бизнеса, городской власти, науки и легкой промышленности.



Также 12-13 октября зрителей ждут показы модных коллекций молодых и ведущих дизайнеров из Украины и зарубежья. На данный момент планируется приезд дизайнеров из Италии, Мексики, Беларуси, Израиля, Великобритании. Закроет мероприятие премьерный показ коллекции «Зима 2019 Constantin Ponomaryov».



Справка. «Kharkiv Fashion Business Days» организован Управлением инновационного развития и имиджевых проектов по инициативе участников Харьковского кластера легкой промышленности и дизайна под патронатом городского головы Геннадия Кернеса.