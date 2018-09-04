Осенью в Харькове пройдет крупнейший фестиваль красоты, моды и бизнеса

Одно из крупнейших событий в сфере моды, дизайна и легкой промышленности – «Kharkiv Fashion Business Days 2018» – пройдет 11-13 октября на Арт-заводе «Механика».
Мероприятие объединит в себе модные показы украинских и зарубежных дизайнеров, образовательную секцию от ведущих экспертов модной индустрии Украины, показы украинских торговых марок и дизайн-маркет.
«Kharkiv Fashion Business Days» как одна из составляющих проекта «Kharkiv Fashion» является одним из ключевых проектов в стратегии развития Харькова с целью продвижения харьковских дизайнеров и производителей на украинском и международном рынках, - отметила начальник Управления инновационного развития и имиджевых проектов Виктория Грецкая-Миргородская. - В рамках мероприятия будут проведены обучающие семинары, направленные на развитие и продвижение своего бренда, развитие своего бизнеса в регионе влияния, в Украине».
Во время «Kharkiv Fashion Business Days 2018» совместно с Харьковской торгово-промышленной палатой будет организована специализированная выставка легкой и текстильной промышленности «Textile Expo», а в рамках выставки состоится форум «Легпромэкспорт».
12 октября на Арт-заводе «Механика» пройдет бизнес-форум, в котором примут участие дизайнеры, представители бизнеса, городской власти, науки и легкой промышленности.
Также 12-13 октября зрителей ждут показы модных коллекций молодых и ведущих дизайнеров из Украины и зарубежья. На данный момент планируется приезд дизайнеров из Италии, Мексики, Беларуси, Израиля, Великобритании. Закроет мероприятие премьерный показ коллекции «Зима 2019 Constantin Ponomaryov».
Справка. «Kharkiv Fashion Business Days» организован Управлением инновационного развития и имиджевых проектов по инициативе участников Харьковского кластера легкой промышленности и дизайна под патронатом городского головы Геннадия Кернеса.
День идеально подходит для творчества, научной работы и любых самостоятельных проектов. Сегодня не надо давать воли обидам, тем более спонтанным.
Утром небо в Харькове будет ясным, и останется таким почти весь день, но вечером его все же затянут облака. Без осадков.
Сегодня отмечается Международный день защиты слабых.
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