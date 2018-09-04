04.09.2018 17:30

Год работы Регионального центра: 400 услуг и более полумиллиона посетителей

С момента открытия Регионального центра услуг на проспекте Тракторостроителей, 144 исполнился год.



// city.kharkov.ua

Напомним, 1 сентября 2017 года он был открыт при участии Президента Украины Петра Порошенко. Сейчас там обслуживают жителей города и Харьковской области, а также принимают посетителей из других регионов страны и переселенцев.



На сегодняшний день Региональный центр услуг является самым крупным в Украине, сообщила директор Департамента административных услуг и потребительского рынка Виктория Китайгородская.



«Его уникальность в том, что в едином пространстве при взаимодействии с 84 органами мы предоставляем 400 видов услуг - пенсионных, административных, социальных, фискальных, регистрационных. Оперативность, открытость, доступность, прозрачность - это основные принципы нашей работы. За год в центре сформировался профессиональный, дружный коллектив, и мы уделяем большое внимание обучению наших сотрудников», - отметила Виктория Китайгородская.



Руководитель Регионального центра услуг Оксана Попова сообщила, что наиболее популярными услугами остаются оформление загранпаспорта, регистрация места проживания и регистрация бизнеса.



«Конечно же, востребованными являются услуги Пенсионного фонда, услуги управления труда и социальной защиты населения, оформление субсидии. Также обращаю внимание наших заявителей, что у нас можно оставить обращение к городскому голове. Эта услуга набирает у нас популярность, и все больше людей обращаются с заявлениями», - сообщила Оксана Попова.



За год работы Региональный центр услуг посетили более 550 тыс. человек. Кстати, здание полностью приспособлено для людей с ограниченными возможностями, а работники центра знают язык жестов, необходимый для общения с посетителями, у которых есть проблемы со слухом. И, как отметила Виктория Китайгородская, впереди еще немало планов по улучшению качества работы.



«Мы не останавливаемся на достигнутом, ежедневно работаем над оптимизацией, упрощением системы получения услуг. Помимо этого, мы большое внимание уделяем такой категории граждан, как люди с ограниченными возможностями, и планируем в ближайшее время запустить оказание услуг с выездом на дом», - рассказала директор департамента.

