05.09.2018 09:04

Харьковские спасатели в свой праздник устроят шоу в парке Горького

15 сентября на территории Центрального парка культуры и отдыха им. Горького пройдут торжественные мероприятия, посвященные Дню спасателя, а также будет отмечаться 195-я годовщина пожарной охраны Харьковщины.



// Городской Дозор

Гостей праздника ждет множество сюрпризов и незабываемых эмоций. А главное - много полезной и необходимой информации от профессиональных спасателей.



В программе мероприятия демонстрация профессионального мастерства подразделений Службы спасения, показательные выступления с участием спасателей-верхолазов, выставка современной и раритетной пожарно-спасательной техники и оборудования, выступления кинологов, конкурсы, викторины и праздничный концерт.

В концерте примт участие творческие коллективы Главного управления ГСЧС Украины в Харьковской области, Национального университета гражданской защиты Украины, Учебного центра оперативно-спасательной службы ГСЧС Украины, детские творческие коллективы и команды дружины юных пожарных.



А еще в течение всего дня для детей и взрослых будет работать много полезных площадок, на которых можно не только ознакомиться с различными профессиями работников ГСЧС, но и ликвидировать условный пожар, оказать первую медицинскую помощь, почувствовать себя в роли настоящего огнеборца или пиротехника. Также маленькие гости праздника получат памятные сувениры.



Вход свободный, начало в 11:00.