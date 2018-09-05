Харьковские спасатели в свой праздник устроят шоу в парке Горького

15 сентября на территории Центрального парка культуры и отдыха им. Горького пройдут торжественные мероприятия, посвященные Дню спасателя, а также будет отмечаться 195-я годовщина пожарной охраны Харьковщины.
Гостей праздника ждет множество сюрпризов и незабываемых эмоций. А главное - много полезной и необходимой информации от профессиональных спасателей.
В программе мероприятия демонстрация профессионального мастерства подразделений Службы спасения, показательные выступления с участием спасателей-верхолазов, выставка современной и раритетной пожарно-спасательной техники и оборудования, выступления кинологов, конкурсы, викторины и праздничный концерт.
В концерте примт участие творческие коллективы Главного управления ГСЧС Украины в Харьковской области, Национального университета гражданской защиты Украины, Учебного центра оперативно-спасательной службы ГСЧС Украины, детские творческие коллективы и команды дружины юных пожарных.
А еще в течение всего дня для детей и взрослых будет работать много полезных площадок, на которых можно не только ознакомиться с различными профессиями работников ГСЧС, но и ликвидировать условный пожар, оказать первую медицинскую помощь, почувствовать себя в роли настоящего огнеборца или пиротехника. Также маленькие гости праздника получат памятные сувениры.
Вход свободный, начало в 11:00.
День наградит целеустремленностью и пробивными способностями. Можно за сутки переделать больше дел, чем за неделю, совершив прорыв практически в любых областях.
В Харькове сохранится жаркая погода. К обеду набегут облака, местами порывы ветра 15-20 м/с. Без осадков.
Международный день благотворительности, установленный резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в 2013 году, отмечается ежегодно 5 сентября.
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