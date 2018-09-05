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05.09.2018  09:04   

Харьковские спасатели в свой праздник устроят шоу в парке Горького

15 сентября на территории Центрального парка культуры и отдыха им. Горького пройдут торжественные мероприятия, посвященные Дню спасателя, а также будет отмечаться 195-я годовщина пожарной охраны Харьковщины.


// Городской Дозор

Гостей праздника ждет множество сюрпризов и незабываемых эмоций. А главное - много полезной и необходимой информации от профессиональных спасателей.

В программе мероприятия демонстрация профессионального мастерства подразделений Службы спасения, показательные выступления с участием спасателей-верхолазов, выставка современной и раритетной пожарно-спасательной техники и оборудования, выступления кинологов, конкурсы, викторины и праздничный концерт.

В концерте примт участие творческие коллективы Главного управления ГСЧС Украины в Харьковской области, Национального университета гражданской защиты Украины, Учебного центра оперативно-спасательной службы ГСЧС Украины, детские творческие коллективы и команды дружины юных пожарных.

А еще в течение всего дня для детей и взрослых будет работать много полезных площадок, на которых можно не только ознакомиться с различными профессиями работников ГСЧС, но и ликвидировать условный пожар, оказать первую медицинскую помощь, почувствовать себя в роли настоящего огнеборца или пиротехника. Также маленькие гости праздника получат памятные сувениры.

 Вход свободный, начало в 11:00.

Источник:   ГСЧС
 Тэги:  гсчс, парк горького, день спасателя, харьков
 
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