06.09.2018 12:40

Начало осени принесло ожидаемый урожай доплат харьковским «любителям травы»

Министр экологии и природных ресурсов Украины Остап Семерак убежден, что оплата работы специалистов отрасли должно быть достойно вознаграждена - Правительство утвердило надбавку работникам природно-заповедного фонда за выслугу лет.



Уход за газоном

В последних числах августа на заседании Кабинета Министров Украины членами Правительства был утвержден Порядок выплаты надбавки за выслугу лет работникам учреждений природно-заповедного фонда.

«Сотрудники природно-заповедного области отвечают за сохранение стратегического ресурса Украины - природных богатств. Именно от их эффективной и добросовестной работы зависит экологическое состояние окружающей среды Украины и сохранения уникальных видов флоры и фауны. Давайте говорить откровенно, сегодня работа в этой сфере держится на большом энтузиазме экологов. И этим решением мы не только улучшаем условия оплаты труда, но и мотивируем высококвалифицированных специалистов оставаться работать в сфере ПЗФ », - сказал Остап Семерак.

Министр убежден, что установление надбавки только способствовать усилению охраны территорий и объектов природно-заповедного фонда, активизации рекреационной, научной, образовательной деятельности в сфере охраны окружающей среды. Кроме того, это станет мерой остановки текучести кадров.

Стоит отметить, что действие постановления распространяется на работников специальных администраций природных и биосферных заповедников, национальных природных парков, региональных ландшафтных парков, ботанических садов, дендрологических и зоологических парков, парков-памятников садово-паркового искусства природно-заповедного фонда Украины.

Надбавка за выслугу лет выплачивается руководящим работникам, профессионалам, специалистам, техническим служащим и рабочим учреждений ПЗФ, которые обеспечивают и непосредственно выполняют природоохранные, научно-исследовательские, эколого-образовательные, рекреационные функции, а также функции по охране окружающей среды, кроме работников, для которых нормативно-правовыми актами установлены иные условия и размеры выплаты надбавок за стаж работы.

По словам Остапа Семерака, надбавка за выслугу лет будет исчисляться исходя из должностного оклада работника без учета других надбавок и доплат исключительно в пределах фонда оплаты труда, утвержденного в общем и специальном фондах бюджета, либо за счет собственных доходов, полученных от осуществления хозяйственной деятельности, и выплачиваться ежемесячно за фактически отработанное время.