В Харькове, из-за сильного ветра, упало шесть деревьев

Все упавшие деревья распилены и увезены коммунальными службами Первой столицы.
Шесть деревьев упали сегодня, 6 сентября, на улицах и в скверах Харькова из-за сильных порывов ветра.
Как сообщили в Департаменте коммунального хозяйства, в Основянском районе деревья упали по ул. Военной, 39-а и Красношкольной набережной, в Новобаварском районе – в парке Квитки-Основьяненко, на ул. Москалевской и по пр. Новобаварскому, 121. Еще одно дерево повалило в Киевском районе на ул. Пушкинской.
По состоянию на 16:30 все деревья распилены и вывезены.
День идеален для того, чтобы знакомиться, экспериментировать, удивлять окружающих и ждать от них ответных сюрпризов. Доверяйте интуиции – она поможет в нужный момент.
В Харькове облачная погода продержится весь день. Без осадков. Днем по городу и местами по области порывы ветра 15-20 м/с.
В народе это день называют Евтихий Тихий, иногда его еще называли праздником тихой зари.
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