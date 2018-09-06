Главная Новости Общество В Харькове, из-за сильного ветра, упало шесть деревьев
06.09.2018  19:58   

В Харькове, из-за сильного ветра, упало шесть деревьев

Все упавшие деревья распилены и увезены коммунальными службами Первой столицы.


city.kharkov.ua

Шесть деревьев упали сегодня, 6 сентября, на улицах и в скверах Харькова из-за сильных порывов ветра.

Как сообщили в Департаменте коммунального хозяйства, в Основянском районе деревья упали по ул. Военной, 39-а и Красношкольной набережной, в Новобаварском районе – в парке Квитки-Основьяненко, на ул. Москалевской и по пр. Новобаварскому, 121. Еще одно дерево повалило в Киевском районе на ул. Пушкинской.

По состоянию на 16:30 все деревья распилены и вывезены.

Источник:   Городской совет
 Тэги:  упали деревья, харьков, ветер
 
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