06.09.2018 19:58

В Харькове, из-за сильного ветра, упало шесть деревьев

Все упавшие деревья распилены и увезены коммунальными службами Первой столицы.



city.kharkov.ua

Шесть деревьев упали сегодня, 6 сентября, на улицах и в скверах Харькова из-за сильных порывов ветра.



Как сообщили в Департаменте коммунального хозяйства, в Основянском районе деревья упали по ул. Военной, 39-а и Красношкольной набережной, в Новобаварском районе – в парке Квитки-Основьяненко, на ул. Москалевской и по пр. Новобаварскому, 121. Еще одно дерево повалило в Киевском районе на ул. Пушкинской.



По состоянию на 16:30 все деревья распилены и вывезены.