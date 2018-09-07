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07.09.2018  13:04   

Сегодня 30 спасателей приняли присягу и присоединились в ряды пожарно-спасательной службы Харькова (ФОТО)

7 сентября в Сквере Пожарного города Харькова, 30 выпускников учебного пункта аварийно-спасательного отряда специального назначения Главного управления ДСНС в Харьковской области приняли Присягу на верность украинскому народу


//kharkiv.dsns.gov.ua/
Присяга

Уже сегодня все они пополнят ряды пожарно-спасательных подразделений ДСНС Харьковской и Луганской областей и приступят к исполнению своих служебных обязанностей.

На торжественном мероприятии принятия Присяги присутствовали почетные гости: начальник Главного управления ДСНС Украины в Харьковской области Александр Волобуев, начальник управления персонала Главного управления Татьяна Макарова, первый заместитель председателя Добровольного пожарного общества Украины Владимир Завада, а также сотрудники Главного управления и подразделений ДСНС области, ветераны пожарно-спасательной службы и родные выпускников.

После официальной церемонии принятия присяги в уже настоящих спасателей с напутственным словом обратился начальник Главного управления ДСНС в Харьковской области Александр Волобуев: «Поздравляю Вас с этой значимой в Вашей жизни событием - принятием присяги на верность украинскому народу. Во время учебы, Вы получили необходимые знания и практический опыт для выполнения обязанностей для предотвращает ния и спаса ния людей от пожаров и чрезвычайных ситуаций. Уверен, что каждый из Вас будет добросовестно выполнять свой служебный долг во имя защиты жизни и здоровья наших граждан ».

Завершились торжества памятным фотографированием и возложением цветов к Памятнику пожарного.

 

Источник:   Источник ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области
 Тэги:  пожарный, присяга, ситуация, харьков, спасатель
 
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