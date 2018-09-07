07.09.2018 19:16

Рекордную жару сменят сильные дожди с грозами и сильными ветрами

Спасатели и метеорологи предупреждают о резкой смене погоды.



//facebook

Как сообщает ГУ ГСЧС, по данным Укргидрометцентра, в течение суток в Украине, кроме Житомирской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Луганской области, грозы.

В Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской области в отдельных районах град, в Винницкой, Одесской, Николаевской области местами сильные дожди; в Полтавской, Днепропетровской, Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, Харьковской, Донецкой и Луганской областях местами порывы ветра и шквалы 15-20 м / с.



8 сентября в центральных, южных и Донецкой областях местами сильные дожди, грозы; в Приазовье и восточной части местами порывы ветра 15-20 м / с.