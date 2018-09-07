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07.09.2018  19:16   

Рекордную жару сменят сильные дожди с грозами и сильными ветрами

Спасатели и метеорологи предупреждают о резкой смене погоды.


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Как сообщает ГУ ГСЧС, по данным Укргидрометцентра, в течение суток в Украине, кроме Житомирской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Луганской области, грозы.

В Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской области в отдельных районах град, в Винницкой, Одесской, Николаевской области местами сильные дожди;  в Полтавской, Днепропетровской, Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, Харьковской, Донецкой и Луганской областях местами порывы ветра и шквалы 15-20 м / с.

 8 сентября в центральных, южных и Донецкой областях местами сильные дожди, грозы;  в Приазовье и восточной части местами порывы ветра 15-20 м / с.

Источник:   ГУ ГСЧС в Харьковской области
 Тэги:  жара, дождь, харьков, смена погоды
 
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