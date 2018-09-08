08.09.2018 16:40

8 сентября в аэроклубе "Коротич" прошел масштабный Фестиваль для детей и взрослых (ФОТО)

Спасатели, пиротехники и психологи ГСЧС вместе с присутствующими гостями приняли участие в различных конкурсах и локациях.



http://kharkiv.dsns.gov.ua

Авиафест

Пиротехники Харьковского гарнизона ДСНС продемонстрировали гостям Фестиваля в аэроклубе "Коротич" защитное снаряжение и макеты боеприпасов. Кроме того спасатели рассказывают гражданам о соблюдении правил личной безопасности при обнаружении взрывоопасных предметов.

Психологи ДСНС провелит мастер-классы и практические тренинги с гостями аерофеста.