Главная Новости Общество 8 сентября в аэроклубе "Коротич" прошел масштабный Фестиваль для детей и взрослых (ФОТО)
08.09.2018  16:40   

8 сентября в аэроклубе "Коротич" прошел масштабный Фестиваль для детей и взрослых (ФОТО)

Спасатели, пиротехники и психологи ГСЧС вместе с присутствующими гостями приняли участие в различных конкурсах и локациях.


http://kharkiv.dsns.gov.ua
Авиафест

Пиротехники Харьковского гарнизона ДСНС продемонстрировали гостям Фестиваля в аэроклубе "Коротич" защитное снаряжение и макеты боеприпасов. Кроме того спасатели рассказывают гражданам о соблюдении правил личной безопасности при обнаружении взрывоопасных предметов.

Психологи ДСНС провелит мастер-классы и практические тренинги с гостями аерофеста.

 

 

Тэги:  фестиваль, пиротехника, харьков, вызрывы, коротич
 
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