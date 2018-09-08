8 сентября в аэроклубе "Коротич" прошел масштабный Фестиваль для детей и взрослых (ФОТО)

Спасатели, пиротехники и психологи ГСЧС вместе с присутствующими гостями приняли участие в различных конкурсах и локациях.
Пиротехники Харьковского гарнизона ДСНС продемонстрировали гостям Фестиваля в аэроклубе "Коротич" защитное снаряжение и макеты боеприпасов. Кроме того спасатели рассказывают гражданам о соблюдении правил личной безопасности при обнаружении взрывоопасных предметов.
Психологи ДСНС провелит мастер-классы и практические тренинги с гостями аерофеста.
День может оказаться очень удачным. Хорошее время для общения, творчества, любви и удовольствий, но старайтесь не потерять чувство меры.
Осень в городе начнется только по календарю: синоптики по-прежнему обещают 30-градусная жару и полное отсутствие осадков.
Сегодня в «скользящем режиме» наша страна отмечает День украинского кино и День физической культуры и спорта.
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