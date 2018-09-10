10.09.2018 11:33

9 сентября прошел заключительный день авиашоу в Коротичах (ФОТО)

5-й ежегодный Фестиваль авиации "KharkivАВИАfest 2018" на аэродроме "Коротич" (Харьковская обл.) посетили около 20 тыс. чел.



// aerovokzal.net

8 и 9 сентября Харьковский аэроклуб им.В.С.Гризодубовой , проводил фестиваль авиации – KharkivАВИАfest 2018, посвященный 93-й годовщине со дня основания клуба. Новые участники, новая пилотажная программа, зрелищное авиашоу – все это 5-й ежегодный авиафестиваль на аэродроме «Коротич».

Посетители фествиваля смогли увидеть разнообразные тематические площадки на которых были представлены сухопутная техника Вооруженных сил Украины, экспозиция старинных автомобилей и мотоциклов, а также выставка новинок автосалонов города Харькова. В дни KharkivАВИАfestа на аэродроме «Коротич» работали многочисленные фуд-корты, фото-зоны, детские площадки с аниматорами и аттракционами, проводились мастер-классы.

Порадовала зрителей авиашоу обновленная пилотажная программа. Групповые полеты, создание многочисленных формаций из различных типов самолетов и вертолетов, полеты строем и одиночный пилотаж. С неба на аэродром «Коротич» сыпались парашютисты, сбрасываемые с самолетов АН-2 и легкого турбовинтового АН-28.

Удивили организаторы и появлением в небе над аэродромом «Коротич» самолета Вооруженных сил Украины Су-27, который выполнил перед гостями авиафестиваля фигуры высшего пилотажа.