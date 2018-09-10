10.09.2018 14:40

Укрпочта повысила тарифы на доставку писем почти в 1,5 раза

Тарифы на услуги почтовой связи харьковчанам повышаются в два этапа: первый с 10 сентября текущего года, второй - с 1 января 2019. Тарифы на международные посылки и корреспонденцию не поменялись.



// 2day.kh.ua

Укрпочта повысила тарифы на доставку писем почти в 1,5 раза



Компания Укрпочта согласно решению Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ), повысил тарифы на доставку писем на 40% с 10 сентября 2018 года.

Об этом говорится в решении НКРС, опубликованном в газете Урядовый курьер.

С 10 сентября повышаются тарифы на пересылку письменной корреспонденции на 40%, в том числе за доставку неприоритетных писем весом до 50 г - на 2 грн.

Повышена стоимость доставки посылок без объявленной ценности (массой до 10 кг) - на 3 грн (с НДС), или на 30%, в пределах Харьковской области, на 20% - в пределах Украины.

Следующее повышение тарифов произойдет с 1 января 2019 года.

Второй этап повышения цен на почтовые услуги предусматривает повышение тарифов на эти же услуги на 14,3% для писем и на посылки без объявленной ценности (массой до 10 кг) - на 15,3% внутри области, на 11,1% - по Украине в соответствии.

Тарифы на пересылку международной корреспонденции и международных посылок, а также тарифы на дополнительные услуги при пересылке отправлений в рамках услуги Укрпочта Стандарт не изменяются.