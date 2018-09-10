10.09.2018 15:30

В Слободском районе завёлся «паук» - первый на детских площадках города

В Слободском районе, по проспекту Сталинграда 150, не только провели комплексное благоустройство, но и установили новые спортивную и игровую детские площадки, где среди множества развлечений и совершенно новый для таких площадок аттракцион



// Городской Дозор

Этот «паук» - а именно так называется аттракцион, особенно популярный среди детей. Похожий есть в парке Горького, но на дворовой площадке он установлен впервые.

«Здесь нужно лазить и долезть до самого верха, это очень высоко, но я не боюсь лазить, потому что у меня крепление хорошее», - комментирует Алексей Сиромащенко ученик школы №95.

Впрочем, кроме веревочного аттракциона, здесь еще множество развлечений для детей. Именно такой игровой комплекс и ожидали, когда обратились к Харьковскому городскому голове, - говорят местные жители:

«Мы обращались к мэру нашего города Геннадия Адольфович Кернесу с просьбой сделать реконструкцию площадки, потому что здесь оставались ещё советские качели и атракционы, площадка была запущена», - Виктория Агуреева, жительница Слободского района.

«В течение 2 месяцев здесь была установлена новая спортивная и детская площадки. Мы очень благодарны мэру Геннадию Адольфовичу и его команде за проделанную работу» -Ольга Адомич, жительница Слободского района.

А работа, отмечают специалисты, была грандиозной, ведь вместе со строительством детской площадки здесь, в рамках городского программы по благоустройству провели целый комплекс работ.

«Мы сделали внутриквартальные дороги, входы к подъезду заасфальтировали, установили скамейки, пешеходные дорожки новые сделаны, входные группы и кровли сделаны», - детализирует Алексей Свидло заместитель главы администрации Слободского района.

«И теперь здесь каждый имеет возможность найти себе занятие по душе - погулять, поиграть, потому развлечений достаточно, просто отдохнуть или заняться спортом, ведь здесь есть площадки для занятий воркаутом, теннисом и волейболом».

« Тренировались далеко от дома, теперь возле дома есть площадка это очень хорошо. Мы после уроков созваниваемся и идём сюда и играем в самой ночи», - рассказал Артем Стась ученик школы №78

«Очень здорово, потому что раньше всего этого не было, было очень мало, а сейчас очень много, хочется везде полазить» - продолжила Яна Первишева ученица лицея .

«Здесь какая-то атмосфера такая весёлая, радостная, дружелюбная, все дети со всеми дружат, все общаются, как-то так хорошо и очень интересно», - рассказала Мария Багрич ученица гимназии №82

«Детям, конечно, удовольствие, а уж бабушкам и дедушкам тем более, посидеть на скамейке, понаблюдать за своими детками. Огромное спасибо руководству города», - заметила Евгения Первишева, жительница Слободского района.

В честь открытия площадки всех детей угостили мороженным и устроили для них праздник, главными героями которого и были сами дети.

Присутствующих поздравил Вячеслав Ильенко - глава администрации Слободского района.

«Дорогие друзья. От имени Харьковского городского головы Геннадия Кернеса и от себя лично, как главы администрации Слободских района, я хочу вам пожелать хорошего настроения и чтоб эта площадка всегда приносила только положительные эмоции» - сказал он.